Sénégal: Normes Sécuritaires dans l'industrie énergétique - 60 professionnels formés aux environnements à hauts risques

L'Institut national du pétrole et du gaz (Inpg) poursuit le renforcement de son offre de formation destinée aux professionnels du secteur énergétique. Au terme d'une session de deux jours consacrée à la certification CompEx Foundation, 60 participants ont reçu, ce 14 août 2026 à Dakar, leurs attestations.

À travers cette initiative, l'établissement veut favoriser l'accès, au Sénégal, à des certifications internationales dans les métiers du pétrole, du gaz et de la sécurité industrielle.

L'exploitation des ressources pétrolières et gazières ouvre de nouvelles perspectives, mais impose aussi au Sénégal de disposer de ressources humaines capables de répondre aux exigences de sécurité et de qualification de l'industrie internationale. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la session de formation CompEx Foundation organisée par l'Institut national du pétrole et du gaz (Inpg). Pendant deux jours, 60 professionnels ont été familiarisés avec les exigences liées aux interventions dans les environnements industriels présentant des risques d'atmosphères explosibles.

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La session, dispensée par des experts de CompEx (certification internationale de compétences pour les interventions en atmosphères explosibles), s'est achevée, ce 14 août, à Dakar, par la remise de 60 attestations aux bénéficiaires. La certification obtenue est reconnue à l'international et valable pendant cinq ans. Elle porte notamment sur les connaissances essentielles relatives aux environnements Atex (atmosphères explosibles) et aux précautions nécessaires pour intervenir dans des installations exposées à des risques d'explosion.

Pour le directeur de l'Inpg, Dr Fall Mbaye, l'enjeu dépasse la tenue d'une session ponctuelle. L'ambition de l'Institut est d'inscrire durablement ces certifications internationales dans son offre de formation au profit des professionnels sénégalais. « La certification CompEx est particulièrement importante dans les environnements industriels présentant des risques élevés liés aux atmosphères explosives, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz », a-t-il souligné.

Selon lui, l'engouement enregistré constitue déjà un indicateur de l'importance accordée par les acteurs du secteur à la qualification des ressources humaines. La session a connu, indique-t-il, une « participation exceptionnelle », avec un nombre d'inscrits qui constitue, selon l'organisme CompEx, un record pour ce type de formation. Dr Fall Mbaye y voit « un signal très positif » traduisant l'intérêt croissant des professionnels et des entreprises pour les certifications répondant aux standards internationaux.

Renforcer l'employabilité

Dans un secteur énergétique où les entreprises évoluent avec des normes particulièrement exigeantes, l'Inpg entend rapprocher davantage la formation des besoins du marché du travail. « Notre ambition n'est pas uniquement de former, mais de permettre à nos professionnels d'acquérir des compétences et des certifications reconnues à l'international », a expliqué le directeur. Une orientation qui, selon lui, doit contribuer à « renforcer l'employabilité et la compétitivité » des ressources humaines sénégalaises tout en accompagnant la montée en puissance du secteur énergétique national.

Cette stratégie devrait progressivement s'étendre à plusieurs certifications. Outre CompEx, l'Institut travaille sur des offres liées notamment à Opito (standards internationaux de formation et de sécurité dans l'industrie énergétique), Irata (certification internationale pour les travaux industriels sur cordes) et Bosiet (formation de base à la sécurité et aux situations d'urgence en mer). L'objectif est de permettre aux professionnels d'accéder au Sénégal à des formations pour lesquelles ils sont encore souvent obligés de se rendre à l'étranger

C'est notamment le cas de certaines certifications Opito dans le domaine de la sécurité offshore (activités pétrolières et gazières réalisées en mer). « Jusqu'à présent, on envoie les gens au Ghana ou en France » pour suivre ces formations, a rappelé Dr Fall Mbaye. L'Inpg compte changer la donne. Une première promotion est annoncée dans les prochaines semaines, tandis que le démarrage des formations Bosiet au Sénégal est envisagé avant la fin de l'année.

Le développement des formations Irata figure également parmi les priorités. Celles-ci concernent notamment les travaux sur cordes, la maintenance et les interventions sur les infrastructures industrielles. À travers cette diversification, l'Institut veut progressivement constituer une offre couvrant les métiers techniques, la sécurité industrielle et les certifications internationales indispensables à l'évolution du secteur énergétique, a fait savoir le directeur général de l'Inpg.

Diamniadio, futur hub sous-régional

Cette ambition devrait prendre une nouvelle dimension avec le futur centre de l'Inpg à Diamniadio. L'établissement prévoit d'y développer plusieurs filières de certifications internationales autour de CompEx, Irata , Hse(Santé, Sécurité et Environnement) et Bosiet, ainsi que des formations consacrées aux métiers techniques de l'industrie énergétique.

Pour Dr Fall Mbaye, ce centre devra devenir « un véritable hub de formation et de certification aux standards internationaux ». Sa vocation ne se limitera pas au marché national. L'Inpg entend également accueillir des professionnels venus des pays de la sous-région. Des discussions sont déjà engagées avec CompEx dans la perspective de faire du Sénégal un pôle régional capable de former et de certifier des personnels venant d'autres pays.

Cette orientation répond à un double objectif : réduire les déplacements à l'étranger pour l'acquisition de certaines qualifications et positionner le Sénégal comme un centre de référence dans la formation aux métiers de l'énergie en Afrique de l'Ouest.« À l'Inpg , notre ambition est claire : former, certifier et préparer les compétences dans l'industrie énergétique de demain », a estimé Dr Fall Mbaye. Avec le futur centre de Diamniadio, l'Institut entend désormais donner à cette ambition une dimension.