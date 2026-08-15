Congo-Brazzaville: 66e anniversaire de l'indépendance du pays - Un défilé civil et militaire marque la célébration de l'événement

Le 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a été marqué, le 15 août à Brazzaville, par un défilé civil et militaire ainsi que la décoration d'un échantillon de douze Congolais dont trois de la diaspora par le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso.

La cérémonie s'est déroulée au boulevard Alfred-Raoul, en présence du président burundais, président en exercice de l'Union africaine (UA), Évariste Ndayishimiye; du président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf; et de l'ancien chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou. Le traditionnel défilé civil et militaire a duré quelque trois heures.

Accueilli à son arrivée au lieu de la cérémonie par le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, le chef suprême des armées a passé les troupes en revue au son de 21 coups de canon, avant d'autoriser le général de brigade, Fermeté Blanchard Nguinou, commandant des troupes, commandant de la 40e brigade d'infanterie, à commencer le défilé.

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La musique principale des FAC a ouvert le défilé pédestre qui a duré près de quarante minutes, suivi des troupes d'honneur, notamment le détachement d'honneur de la Garde républicaine, le régiment d'apparat et d'honneur de la garde républicaine et la section d'honneur du régiment d'apparat et d'honneur. Se sont succédé les différentes composantes de la force publique (Police, gendarmerie, armées) ainsi que leurs unités parmi lesquelles le groupement para commando qui a toujours marqué les esprits par le pas lent et rythmé de ses hommes.

Les corps paramilitaires des douanes et des eaux et forêts ont bouclé la partie militaire du défilé pédestre. La séquence motorisée qui a suivi a engagé un échantillon significatif de divers moyens roulants, nautiques, de combat, de transport, de ravitaillement et de service en dotation dans la force publique. Le public a assisté, en effet, au passage des motocyclettes d'escorte de la Direction générale la sécurité présidentielle, de la circulation routière des forces de police, de l'unité des moyens spéciaux des forces de police, de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale.

Les moyens roulants de la Garde républicaine ; du 1er régiment blindé ; du 1er régiment d'artillerie sol-sol ; du 1er régiment d'artillerie sol-air ; des embarcations de la marine nationale et du groupement de logistique des forces de sécurité intérieure ont été également de la partie. Le défilé militaire a été ponctuée par le passage des hélicoptères qui ont survolé le ciel de Brazzaville.

Habituée du rendez-vous, la population civile n'a pas dérogé à la règle. Brazzavilloises et Brazzavillois ont répondu présents aux festivités marquant l'an 66 de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. Sous le rythme de la fanfare de l'Eglise kimbanguiste, représentants des institutions publiques et privées, banques et assurances, organisations non gouvernementales et associations, partis politiques, confessions religieuses, tous ont marqué le pas sur le boulevard Alfred-Raoul pavoisé aux couleurs du drapeau national.

Douze personnalités reçoivent des distinctions honorifiques

Comme lors du 65e anniversaire, le chef de l'Etat, grand maître des ordres nationaux, a décoré, à titre exceptionnel et normal, un échantillon de douze personnalités dont trois Congolais de la diaspora. Distinguées pour leurs activités porteuses dans des secteurs variés, elles ont été élevées dans l'Ordre du mérite congolais, allant du grade d'officier à celui de chevalier.

Les trois lauréats de la diaspora sont Tatiana Niamayoua, Max Osso et Antoine Wada « Djo Balard », appelé " Le roi de la Sape". Cette reconnaissance de la nation couronne l'engagement, le parcours et la contribution de ces trois compatriotes établis à l'étranger au service de leur pays, la République du Congo.