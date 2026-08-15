Congo-Brazzaville: Indépendance du Tchad - Abdel-Kerim Ahmadaye Bakhit rappelle les liens historiques liant son pays au Congo

La communauté tchadienne résidant au Congo a célébré, le 11 août à Brazzaville, le 66e anniversaire de l'indépendance de son pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bounda, et du corps diplomatique accrédité au Congo. Elle a été une occasion pour l'ambassadeur du Tchad, Abdel-Kerim Ahmadaye Bakhit, de rappeler les liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays.

Le diplomate tchadien en poste à Brazzaville a rappelé que les indépendances de son pays et de la République du Congo ont été proclamées à seulement quatre jours d'intervalle, en août 1960. « 66 ans après le 11 août 1960, 66e après le 15 août 1960 pour le Congo, nos deux peuples célèbrent la même fierté, celle d'être le maître de leur propre destin », a souligné Abdel-Kerim Ahmadaye Bakhit.

Selon lui, le 11 août 1960 marque l'aboutissement des aspirations légitimes du peuple tchadien à la liberté, à la dignité, à l'autodétermination et à la pleine maîtrise de son destin. Car, cette date demeure gravée à jamais dans la mémoire collective de la Nation. C'est ainsi que l'ambassadeur du Tchad a salué la mémoire des pères fondateurs de cette Nation.

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Abdelkerim Hamaday s'est également projeté vers l'avenir qu'il place sous le signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Tchad et le Congo. « Le Congo et le Tchad sont plus que des voisins. Nous sommes les deux poumons de l'Afrique centrale. Nous voulons; en cette année 2026; passer à la vitesse supérieure : finalisation de l'accord de coopération économique Tchad-Congo, organisation d'un forum africain Tchad-Congo, accélération du corridor logistique N'Djamena-Pointe-Noire-Brazzaville via le Cameroun pour réduire le coût de la vie de nos peuples », a-t-il annoncé. Il a précisé que les relations diplomatiques entre les deux pays sont le fruit d'un long parcours qui a marqué une grande partie de l'histoire du continent africain.

Notons que les festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad ont débuté au siège de l'ambassade, à Brazzaville, où la communauté tchadienne s'est retrouvée autour des valeurs de fraternité, de partage et d'attachement à la patrie. Des pas cadencés, des mouvements rythmés et des gestes puisés dans les traductions tchadiennes ont animé la célébration au son des musiques du tiroir.