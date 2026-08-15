Congo-Brazzaville: Et pourtant le « vivre ensemble » solidifie la Nation !

On ne le dira jamais assez, le pays ne se construit véritablement que si ses habitants sont unis et visent un seul objectif, à savoir son développement socio-économique. Contrairement au «vivre ensemble» que tous sont appelés à se greffer, la division sociale est source de plusieurs ennuis car elle engendre la déconstruction du pays.

Le «vivre ensemble» se manifeste par la cohésion et la solidarité au niveau des administrations publiques et privées car, plus le peuple est uni, plus les choses avancent sur tous les plans. La nation comme telle tourne le dos aux velléités sectaristes qui renvoient à l'ethnocentrisme encore visible dans certaines administrations.

Pour cristalliser dans les faits cette valeur sacrée du « vivre ensemble », tout chef d'une entreprise ou d'une entité administrative quelconque devrait se faire violence en brassant autour de lui les ethnies du pays. Il est très malsain qu'un chef administratif n'ait autour de lui que des ressortissants de son ethnie. Plus on opte pour cette façon de faire, on n'est pas loin du népotisme qui est le négationnisme du « vivre ensemble».

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La Nation nous impose le «vivre ensemble» que l'on veuille ou pas. Alors comment ne pas l'accepter quand toutes les ethnies sont sur un même territoire avec une seule Constitution, bénéficiant des mêmes emblèmes et armoiries, et surtout de la même devise.

Le «vivre ensemble» qui n'est autre que le brassage ethno-lingjuistique est une valeur cardinale dans une République qui se veut indivise et solidaire. Encore que, comme l'avait su le dire un penseur, si par la nature des choses on est né quelque part sur un territoire donné, on est contraint de pratiquer le «vivre ensemble». Sinon, on partira tous comme des bêtes. Ensemble et unis, on va plus loin et des petits conflits sociaux sont toujours évités.

Le déchirement, le rejet des autres, l'esprit grégaire, le tribalisme voilé sont des sources de la stagnation socio-économique et culturelle du pays. Plus les habitants sont unis et solidaires, plus ils combattent avec la dernière énergie les freins qui bloquent l'avancement du pays sur tous les plans.

Ensemble, disons non aux velléités qui combattent le «vivre ensemble» pour mettre le pays sur la voie du développement tous azimuts.

A bon entendeur, salut !