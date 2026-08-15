Burkina Faso: Contrôle des prix des produits de grande consommation - La BMCRF passe à l'offensive

15 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF), accompagnée de la Brigade Labal, de la Police nationale et de l'Agence burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), a effectué, le 14 août 2026, une descente sur le terrain dans plusieurs quartiers de Ouagadougou.

Cette opération de contrôle s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles mesures annoncées par le Camarade ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, lors de sa conférence de presse du lundi dernier. A cette occasion, des mesures fortes avaient été annoncées pour lutter contre les pratiques spéculatives et la hausse abusive des prix des produits de grande consommation.

Au cours de cette sortie, plusieurs infractions ont été constatées par les équipes de contrôle, notamment, le stockage clandestin ; le reconditionnement illégal ;le non-respect de la réglementation en vigueur ;le défaut d'affichage des prix.

Les commerçants fautifs ont été interpellés séance tenante par la Brigade Labal afin d'effectuer des travaux d'intérêt général.

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Le Coordonnateur général de la BMCRF, Sanibè FAHO, préviens que ces contrôles vont s'intensifier et se généraliser sur toute l'étendue du territoire national, afin de garantir aux citoyens l'accès à des produits de qualité à des prix réglementés.

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