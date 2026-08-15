Burkina Faso: Bujumbura - Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré rassure la diaspora sur la situation du pays

15 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a rencontré le 13 août 2026 à Bujumbura une délégation de la diaspora burkinabè relevant de la juridiction diplomatique de Nairobi, couvrant notamment le Kenya, le Rwanda et le Burundi.

Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, les actions de développement, l'évolution de la Confédération de l'AES et la réinstallation des populations déplacées par le terrorisme. Le ministre a assuré que la situation évolue positivement, malgré, selon lui, une « désinformation » visant à présenter une image différente de la réalité du terrain.

Il a notamment évoqué la reprise des activités agricoles dans plusieurs localités après la réinstallation des populations. Karamoko Jean Marie Traoré a salué les contributions de la diaspora et l'a invitée à continuer de promouvoir une bonne image du Burkina Faso dans les pays d'accueil.

Le chef de la diplomatie burkinabè a également souligné les perspectives de coopération avec le Burundi, matérialisées par la signature de 14 accords.

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La rencontre a été saluée par les participants, qui se sont dits rassurés par les informations reçues. L'entrée en fonction du nouveau consul honoraire du Burkina Faso au Burundi, Pengwendé Roger Ouédraogo, devrait par ailleurs renforcer la défense des intérêts des compatriotes.

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