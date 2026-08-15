Tunisie: Près de 400 kg de fromage saisis à Tunis - Ce qu'ont découvert les contrôleurs

15 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les agents chargés du contrôle de l'hygiène, en coordination avec les agents de la police municipale relevant de la circonscription d'El Hrairia, dans le gouvernorat de Tunis, ont mené une campagne de contrôle dans plusieurs commerces de la région.

Selon un communiqué publié samedi par les services d'information de la municipalité de Tunis, cette opération a permis de dresser plusieurs procès-verbaux et d'adresser des avertissements aux contrevenants.

Près de 400 kg de fromage ne répondant pas aux conditions requises ont également été saisis.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme périodique de contrôle des commerces ouverts au public mené par les services municipaux.

Elle vise notamment à veiller au respect des conditions sanitaires et des dispositions légales en vigueur et à lutter contre les infractions susceptibles de porter atteinte à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.

La municipalité de Tunis a indiqué que les opérations de contrôle seront intensifiées afin de lutter contre les différentes infractions, garantir le respect des règles d'hygiène et contribuer à la préservation de la santé publique.

 

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