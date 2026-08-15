Tunisie: Plus de 60 animaux morts à Gafsa - Que s'est-il passé à Mziraa ?

Les premiers symptômes observés sur les ovins et caprins morts dans la région de Mziraa, relevant de la délégation de Mdhilla, indiquent une suspicion d'entérotoxémie, a fait savoir le chef du service de la production agricole au commissariat régional du développement agricole à Gafsa, Karem Tlili, en attendant les résultats des analyses de laboratoire pour déterminer la cause exacte de la mortalité.

La région de Mziraa a enregistré, jeudi 13 août, une mortalité collective et soudaine d'un grand nombre d'ovins et de caprins, dépassant les 60 têtes, selon une déclaration de Tlili à l'agence TAP.

Il a expliqué que les diagnostics préliminaires et l'autopsie ont révélé des signes de ce que les agriculteurs appellent « Boumerira », le nom populaire de l'entérotoxémie, suggérant que la mortalité pourrait être due à la consommation d'eau polluée ou à un changement brutal de la qualité de l'alimentation ou du régime alimentaire des animaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable a souligné que les informations véhiculées sur la mort des animaux à cause du phosphate sont « non confirmées », assurant que des échantillons seront envoyés à un laboratoire spécialisé dans l'analyse des substances toxiques afin de vérifier les véritables causes.

Tlili a ajouté que les services du commissariat régional du développement agricole oeuvrent en coordination avec la direction générale du ministère de l'Agriculture pour trouver un laboratoire capable d'effectuer les analyses dans les plus brefs délais et d'obtenir des résultats rapides.

Le responsable a exclu l'existence d'un danger pour le cheptel de la région, affirmant que l'entérotoxémie est une maladie non contagieuse et non transmissible à l'homme, alors que l'ampleur de l'incident réside principalement dans le nombre élevé d'animaux morts et leur répartition sur plusieurs éleveurs de la région et non sur un seul.

L'entérotoxémie compte parmi les maladies susceptibles d'affecter les ovins et autres ruminants, et peut entraîner une mort subite et rapide, en particulier lors d'un changement brusque du régime alimentaire ou d'une transition rapide vers des aliments concentrés ou riches en amidon.

D'après Tlili, les principales mesures préventives contre cette maladie consistent à changer progressivement et par étapes l'alimentation du cheptel, tout en recourant à la vaccination préventive sous le contrôle d'un vétérinaire, notamment avant de modifier la ration alimentaire.