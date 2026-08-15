Tunisie/Maroc: Mercato - Le Raja Casablanca sur Iyed Belwafi

Belwafi, attaquant clubiste sfaxien de 23 ans, est dans le viseur du Raja Casablanca. Lié au CSS jusqu'à fin juin 2028, Belwafi a par le passé évolué à l'USBG avant de retrouver le CSS et prendre du galon au sein de l'équipe. Valorisé 400 000 euros sur Transfermarkt, l'ailier tunisien ne sera pas facile à débaucher, sachant que son club employeur compte sur des éléments de sa trempe.

Cologne s'intéresse à Rani Khedira

Le FC Cologne est intéressé par les services du piston Rani Khedira, sociétaire de l'Union Berlin. Le joueur de 32 ans est aussi pisté par Mayence qui suit de près sa situation. Antérieurement, Khedira, encore redevable d'une année de contrat à l'Union Berlin, a évolué sous les bannières d'Augsburg, Leipzig et Stuttgart.

Seif Jaziri signe à Hatta des Emirats

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Hatta Cultural and Sports Club a enrôlé l'attaquant Seifeddine Jaziri. Libre de droit après sa rupture d'un commun accord avec le Zamalek, Jaziri, 33 ans et produit du CA, a par le passé évolué au CSHL, USBG, Tanta SC, Stayda et Arab Contractors.

Lanquetin dans le viseur du CA

Axial de 21 ans, le Tunisien Philippe Lanquetin ne manque pas de sollicitations actuellement. Le longiligne défenseur d'Estoril Praia du Portugal, sous contrat jusqu'en 2027, a ainsi tapé dans l'oeil de plusieurs clubs, dont le Club Africain qui s'est positionné et qui serait en passe d'en faire une priorité selon certains cercles proches du dossier. Formé au RC Lens, Lanquetin a aussi évolué en début de saison dernière à Den Haag, club promu en Eredivisie (Ligue 1 des Pays-Bas).

Ben Zitoun sur le marché

Taieb Ben Zitoun quitte Azam FC de Tanzanie après un an de contrat. A 29 ans, l'ancien attaquant du CAB et d'Al Hilal Omdurman en partie, se retrouve donc libre de droit.

OB : un attaquant validé, un milieu pressenti

L'Olympique de Béja a enrôlé l'avant polyvalent camerounais Ravel Djoumekou pour un mandat d'une saison. Capable de prendre le couloir droit et la pointe de l'équipe, le joueur de 26 ans sort d'une expérience accomplie avec FC Saint-Éloi Lupopo. Aussi, les Cigognes sont sur les traces du milieu axial béninois, Ibrahim Ogoulola. A 26 ans, Ogoulola, transfuge d'Al Nasr d'Oman, a par le passé porté les casaques de Coton Sport du Cameroun et de l'AS Vita Club de RDC.