Tunisie: Orages, grêle et vents de plus de 80 km/h - Appel à la vigilance du ministère de l'Agriculture

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a lancé un appel à la vigilance à l'adresse de l'ensemble des agriculteurs et des marins-pêcheurs, les invitant à prendre les précautions nécessaires face aux perturbations météorologiques attendues dans plusieurs régions du pays.

Dans un communiqué publié à la suite des bulletins émis par l'Institut national de la météorologie, le ministère a fait observer que ces perturbations seront marquées par des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois abondantes, de chutes de grêle et de rafales de vent pouvant dépasser temporairement 80 km/h.

Ces perturbations toucheront progressivement les régions du Nord-Ouest et du Centre, puis les régions de l'Est, avec des cumuls variant entre 20 et 40 millimètres, notamment à Béja, Siliana, Le Kef, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid et Sfax, et atteignant localement 60 millimètres à Kasserine et dans le Sahel.

Face à ces intempéries, le département de l'Agriculture a appelé les agriculteurs à protéger leurs équipements, machines et récoltes, à sécuriser les serres et à mettre le cheptel à l'abri, tout en évitant les travaux en plein air et la proximité des cours d'eau ou des zones basses.

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De leur côté, les marins-pêcheurs et armateurs sont appelés à ne pas prendre la mer, à suivre continuellement l'évolution des bulletins maritimes et à arrimer solidement leurs embarcations dans les ports jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques.