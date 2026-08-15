Tunisie: La Rabta - Près de 1,8 million de dinars pour moderniser le service d'immunologie

15 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le ministère de la Santé a achevé une opération de rénovation et de modernisation du service d'immunologie de l'hôpital universitaire La Rabta, à Tunis, dans le but d'améliorer la qualité des diagnostics et les conditions de prise en charge des patients.

Cette opération a porté à la fois sur la réhabilitation de l'infrastructure du service et sur le renouvellement de ses équipements médicaux et de laboratoire. Quelque 800.000 dinars ont été consacrés à la réhabilitation du service et à l'amélioration des conditions de travail, tandis que près d'un million de dinars ont été mobilisés pour l'acquisition d'équipements médicaux et de laboratoire de pointe.

L'investissement global s'élève ainsi à près de 1,8 million de dinars, selon les données communiquées par le ministère de la Santé.

Selon le ministère de la Santé, la modernisation a notamment permis l'introduction de technologies avancées, dont le système Luminex-LABScan 3D, destiné à réaliser des analyses immunologiques précises et spécialisées.

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À travers ces nouveaux équipements, le service entend renforcer ses capacités en matière de diagnostic immunologique et consolider son rôle de service de référence dans cette spécialité.

Cette mise à niveau devrait ainsi contribuer à améliorer la précision des analyses, à renforcer les capacités de diagnostic et, plus largement, à améliorer les services proposés aux patients.

 

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