Tunisie/Algérie: Youssef Belaïli sort du silence et s'en prend au MC Alger

Le bras de fer entre Youssef Belaïli et le MC Alger prend une nouvelle tournure. Le joueur algérien, désormais engagé avec l'Espérance de Tunis, a vivement contesté les affirmations du président du club algérois, Hadj Redjem, et de son directeur sportif, Djamel Benlamri, leur demandant notamment de rendre public tout contrat signé de sa main. De son côté, le MC Alger affirme disposer de documents établissant un engagement contractuel avec l'international algérien.

Dans une déclaration accordée à la chaîne algérienne El Heddaf, Belaïli a choisi de répondre directement aux responsables du MC Alger. "Si vous avez un contrat en cours de validité signé de ma main, rendez-le public", a-t-il notamment lancé, selon les propos rapportés par plusieurs médias.

Le joueur a également mis en cause Djamel Benlamri, l'appelant à "avoir honte", tout en affirmant que son choix de poursuivre son aventure avec l'Espérance de Tunis avait été effectué conformément aux conditions liées à la levée de sa suspension. Selon Belaïli, lorsqu'une procédure a permis de lever sa sanction, il lui avait été demandé de déterminer dans un délai de 48 heures le club pour lequel il allait évoluer. Il affirme avoir respecté cette condition.

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Belaïli a par ailleurs reproché au président du MC Alger de ne pas lui avoir fourni, selon sa version, le document nécessaire demandé dans le cadre de cette procédure. Il a, à l'inverse, souligné le soutien apporté par l'Espérance de Tunis, expliquant que c'est notamment ce qui avait pesé dans son choix.

Cette version est toutefois contestée par le club algérois. Dans un communiqué publié vendredi, le MC Alger a réaffirmé que Belaïli avait signé un contrat officiel avec le club et que sa position reposait sur des documents et des éléments contractuels qu'il considère comme probants. Le club a également indiqué qu'il entendait défendre ses droits devant les instances compétentes et n'excluait pas un recours à la FIFA.

La polémique intervient alors que l'Espérance de Tunis a annoncé, le 14 août, avoir activé le contrat de Belaïli pour deux saisons supplémentaires, après la levée de sa suspension. Le joueur doit ainsi poursuivre son parcours avec le club tunisien jusqu'à l'été 2028.

Le différend oppose donc désormais deux versions contradictoires : Belaïli affirme avoir choisi l'Espérance et demande au MC Alger de produire le contrat qu'il aurait signé, tandis que le club algérois assure disposer d'un engagement officiel du joueur et entend faire valoir ses droits. À ce stade, les déclarations des parties ne permettent pas, à elles seules, d'établir définitivement quelle version prévaut juridiquement.

L'affaire pourrait ainsi prendre une dimension institutionnelle si le MC Alger concrétise sa menace de saisir les instances internationales du football. En attendant une éventuelle décision des organes compétents, le feuilleton Belaïli est loin d'être terminé.