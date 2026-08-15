Tunisie: Fête nationale de la femme - Des festivités pas comme les autres

Ils peuvent semer tous les doutes possibles. Ils finiront par déchanter. Parce que la Tunisienne du 25 juillet a décidé de se prendre en charge.

La femme tunisienne ou, pour dire vrai, l'Union nationale de la femme tunisienne (Unft) n'a jamais été autant saluée par l'ensemble des citoyens. Et aussi par les forces féminines des pays libres et démocratiques. Pour la ténacité dont elle a fait montre lors de la décennie noire.

Pour aussi sa résistance historique aux marchands de la mort. Pour sa contribution à l'épopée de Ben Guerdane et pour son combat héroïque pour préserver la civilité et la tunisanité des choix de la patrie. Fondés essentiellement en hommage à ce que les femmes tunisiennes libres ont accompli durant la période coloniale pour que l'exemple et l'image des filles de Bourguiba, de Hached et de Hadded demeurent éternellement rayonnants.

Mieux encore, personne n'est prêt à oublier l'oeuvre entreprise par la femme quand les extrémistes pseudo-musulmans ont cherché au palais du Bardo à faire d'elle la complétaire de l'homme. À l'occasion de la rédaction faussée de la Constitution du prétendu printemps arabe.

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Aujourd'hui, en célébrant les femmes ouvrières agricoles, doctoresses, au foyer, journalistes, chercheuses, etc., la Tunisie du 25-Juillet et ses enfants patriotes renouvellent l'engagement pour que les acquis et les avancées aillent en se renforçant et en gagnant en qualité.

Les festivités qui ont jalonné et traversé toutes les régions du pays sont à considérer comme un nouveau rendez-vous que nos femmes ont pris avec l'histoire avec un grand H.

Certes, la place que la femme occupe dans les tissus social, économique, politique et culturel est importante et significative de ce que les Tunisiens attendent. Est toujours posée la question suivante: il faut persévérer dans l'effort et l'abnégation, qualités fondamentales, des fondateurs et producteurs d'histoire pour que l'humanité continue de croire en nous.

Demeure présente la grande problématique. Celle de réconcilier la femme avec elle-même, avec ses coutumes et avec son présent ainsi que son futur.

Que les égarés continuent leurs basses manoeuvres de dénigrement, qu'ils cherchent vainement une oreille pour les écouter, la marche féminine nationale se poursuit admirablement. Et aussi les réalisations avant-gardistes dont plusieurs cadres fémins n'entendent jamais en parler.

Les femmes, conscientes des transformations et des mutations, savent pertinemment qui suivre. Et elles le crient sur tous les toits. Pour que les embouchés comprennent qu'ils se sont engouffrés dans une impasse sans issue.

Les années passent et ne se ressemblent pas. Mais la volonté de surpassement reste vivace.

Et le flambeau est sûr de passer aux méritantes. En dépit de toutes les embûches.