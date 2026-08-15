Tunisie: Suivi présidentiel de tous les jours - Course contre la montre pour répondre aux revendications du peuple

« L'heure est à l'action et à la réalisation... », « Nous nous trouvons dans une étape de la course contre la montre... ». Il s'agit de deux phrases clés prononcées par le Président de la République lors de la rencontre qu'il a eue, le 12 août, avec les ministres de la Santé, de l'Equipement, chargé aussi du ministère de l'Industrie, ainsi que celui des Affaires sociales.

En effet, dans le souci du suivi méticuleux et constant de la chose publique, le Chef de l'Etat a tenu cette réunion qui intervient en tant que prolongement de sa récente visite à Gabès où il a tenu des propos fermes face aux responsables de la situation détériorée dans cette ville, exigeant des mesures positives et efficaces contre les pollueurs.

C'est ainsi qu'au cours de ladite réunion, l'accent a été mis sur la nécessité de satisfaire les revendications des citoyens et citoyennes à travers les différentes régions du pays dont notamment le démantèlement des réseaux de corruption ainsi que de faire échouer les tentatives destinées à attiser les tensions et à créer des situations de doute, d'incertitude et de mécontentement parmi le peuple, et ce suite à des incendies volontaires, des coupures d'eau et d'électricité sans oublier les actes visant la déstabilisation des agents de l'administration en mission de fourniture de services publics.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A ce propos, le Président Kaïs Saïed a tenu, tout de même, à se féliciter du haut niveau de prise de conscience et du degré élevé de vigilance constaté chez les Tunisiennes et les Tunisiens, ce qui a contribué à faire capoter les actions maléfiques en vue d'exacerber les tensions dans le pays.

D'ailleurs, pour le Chef de l'Etat , il s'agit de méfaits qui ne peuvent être mis sur le compte de simples incidents isolés ou autres coïncidences anodines, mais bel et bien d'actions préméditées qui exigent des enquêtes minutieuses et globales dans le but d'en déterminer les origines afin de pouvoir y apporter les réponses, à la fois, adéquates et durables.

C'est dire que la Tunisie nouvelle se trouve, désormais, dans une phase cruciale nécessitant la mise en oeuvre de solutions concrètes appelées à donner une suite favorable aux préoccupations et aux attentes du peuple tout en portant sur les divers secteurs et toutes les régions du pays sans la moindre exclusive conformément à une stratégie précise touchant à toutes les structures publiques concernant les différents domaines de la dynamique socioéconomique.

La même réunion a constitué, une opportunité pour battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit, dans la mesure où elle a été consacrée, en grande partie, à la situation prévalant à Gabès en réitérant la nécessité d'une stratégie pour le démantèlement de certaines unités polluantes, une revendication à satisfaire et que certaines parties tentent d'exploiter en vue de créer une situation de tensions et de déstabilisation.

Dans ce cadre, il est urgent, a martelé le Président de la République, de procéder au démantèlement des divers réseaux de corruption lequel représente un préalable indispensable à la satisfaction des multiples aspirations du peuple à travers toutes les régions de la Tunisie, ce qui fait partie de ses priorités dans le cadre du suivi quotidien qu'il est en train d'assurer partout dans le pays.

Et d'ajouter que tout est en place pour concrétiser les solutions adéquates dont notamment le démantèlement de bon nombre d'unités incriminées, et ce, dans un esprit de prise de conscience que la Tunisie se trouve face à des défis multiples qu'elle doit relever et gagner grâce à la conjugaison des efforts de tous dans la mesure où il n'y a pas de place pour les parties maléfiques qui sont dans le viseur en vue de les écarter afin de s'assurer de la réussite du rendez-vous avec l'Histoire.

Ainsi et encore une fois, le Chef de l'Etat confirme sa détermination à garantir un suivi sans faille des affaires du pays avec le souci évident de faire en sorte que son action soit au diapason de la volonté du peuple tunisien qui parviendra à atteindre ses objectifs dans tous les domaines et sur l'ensemble du territoire.