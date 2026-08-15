Tunisie: Le taux de chômage recule à 14,9 % au deuxième trimestre 2026

Le taux de chômage en Tunisie a légèrement diminué au deuxième trimestre de 2026 pour s'établir à 14,9 %, contre 15 % au premier trimestre, selon les données publiées samedi par l'Institut national de la statistique (INS). Le nombre de chômeurs a ainsi reculé de 19.300 personnes, passant de 641.700 à 622.400 au cours de la période.

Cette amélioration globale masque toutefois des disparités importantes selon le sexe et le niveau d'instruction. Alors que le chômage des hommes a diminué de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 11,8 %, celui des femmes a augmenté de 0,9 point, s'établissant à 21,6 %.

L'INS relève également une amélioration de la situation des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Leur taux de chômage est revenu à 35,4 % au deuxième trimestre, contre 37,5 % au trimestre précédent, soit une baisse de 2,1 points de pourcentage. Dans cette tranche d'âge, le chômage a concerné 34,6 % des jeunes hommes et 37,1 % des jeunes femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'inverse, le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur a poursuivi sa progression. Il a atteint 26,6 % au deuxième trimestre 2026, contre 24,2 % au premier trimestre, enregistrant une hausse de 2,4 points de pourcentage. Cette proportion s'élève à 14,2 % chez les hommes titulaires d'un diplôme supérieur et à 35,6 % chez les femmes.

Par ailleurs, la population active a diminué pour s'établir à 4,1905 millions de personnes au deuxième trimestre, contre 4,268 millions au premier trimestre, soit une baisse de 77.500 personnes. Elle se compose de 2,8877 millions d'hommes et de 1,3028 million de femmes, représentant respectivement 68,9 % et 31,1 % de l'ensemble des actifs.

Cette évolution s'est traduite par un recul du taux d'activité, qui est passé de 45,9 % à 44,7 % de la population âgée de 15 ans et plus, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage.

Dans le même temps, le nombre de personnes occupées a diminué de 58.200, passant de 3,6263 millions au premier trimestre à 3,5681 millions au deuxième trimestre 2026. Les hommes représentent 71,4 % de la population occupée, avec 2,546 millions de travailleurs, contre 1,0221 million de femmes, soit 28,6 % de l'ensemble des personnes en emploi.

Ces indicateurs traduisent une légère amélioration du taux de chômage au niveau national, mais mettent en évidence la persistance de fortes disparités entre hommes et femmes ainsi que les difficultés croissantes rencontrées par les diplômés de l'enseignement supérieur sur le marché du travail.