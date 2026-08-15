Maroc: CCIS-RSK - Lancement d'un guichet unique pour simplifier l'obtention des autorisations d'exploitation du domaine public

La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK) a annoncé le lancement d'un guichet unique visant à simplifier les démarches et procédures d'obtention des autorisations relatives à l'exploitation du domaine public, à travers un accompagnement effectif des commerçants et professionnels de la préfecture de Rabat.

Dans un communiqué, la Chambre explique que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'approche participative adoptée par la CCIS-RSK pour faire face aux répercussions de la campagne de libération du domaine public, basée sur le dialogue, la coordination et l'expertise technique, ainsi que sur l'accompagnement et l'encadrement des commerçants et professionnels.

Cette démarche entend faciliter les procédures administratives liées à l'obtention des autorisations d'exploitation du domaine public, ainsi que celles concernant certaines activités commerciales ou les enseignes et panneaux publicitaires, ajoute la même source.

Le nouveau guichet ouvrira ses portes au siège central de la CCIS-RSK (1, rue Gandhi - Rabat), à compter du lundi 17 août à partir de 10h00, relève le communiqué, ajoutant que cette opération couvrira dans une première phase les commerçants et professionnels de la ville de Rabat.

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Cette mesure intervient dans le sillage de l'amélioration de la qualité des services fournis aux usagers et de l'unification du processus de traitement des demandes au sein d'un espace unique, garantissant efficacité et rapidité dans l'examen des dossiers.

À cet effet, la chambre invite l'ensemble des commerçants et professionnels de la préfecture de Rabat à adhérer à cette opération et à régulariser leur situation juridique dans les plus brefs délais, tout en les appelant à se rendre au siège de la CCIS de la région Rabat-Salé-Kénitra pour davantage d'informations, conclut le communiqué.