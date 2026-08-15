Afrique: Soudan du Sud - plus de 650.000 réfugiés face au risque d'une interruption de l'aide alimentaire

Plus de 650.000 réfugiés et demandeurs d'asile au Soudan du Sud risquent de perdre l'accès à une aide alimentaire vitale en raison d'un déficit alarmant de financements, ont alerté vendredi à Juba le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Intervenant lors d'un point de presse, le représentant adjoint du HCR au Soudan du Sud, Mesfin Degefu a souligné que ces personnes dépendent de l'assistance humanitaire pour survivre, notant que les réductions de financements ont déjà contraint les agences humanitaires à diminuer progressivement leurs activités.

Selon l'ONU, seuls quelque 240.000 réfugiés parmi les plus vulnérables bénéficient désormais de cette aide, qui était auparavant destinée à plus de 650.000 personnes dans le pays. Sans financements supplémentaires, ces bénéficiaires devraient recevoir leur dernière assistance alimentaire et nutritionnelle en septembre, avant de se retrouver privés de ce soutien essentiel.

Selon les données communiquées par l'ONU, plus de 7,8 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, tandis que quelque 2,2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë.

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Le HCR n'a, à ce jour, reçu que 28% des 286 millions de dollars nécessaires pour financer ses opérations en 2026 en faveur de près de quatre millions de réfugiés, déplacés internes et rapatriés.

De son côté, le PAM fait face à un déficit immédiat de 37 millions de dollars pour son assistance aux réfugiés, auquel s'ajoute un besoin de financement de 258 millions de dollars pour le reste de l'année.