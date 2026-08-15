Maroc: Jorge Vilda - Nous voulons terminer la compétition avec une médaille

Le sélectionneur national, Jorge Vilda, a affirmé, vendredi à Rabat, que les Lionnes de l'Atlas se préparent avec détermination pour décrocher la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des nations féminine (Maroc-2026), lors du match de classement contre l'Algérie, prévu samedi au stade Olympique à Rabat.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Vilda a indiqué que les joueuses ont retrouvé leur équilibre et sont désormais concentrées sur la petite finale, soulignant leur détermination à faire preuve d'une grande force mentale pour achever la compétition par une victoire.

Il a également relevé que le parcours des Lionnes de l'Atlas en CAN féminine demeure positif, estimant que le groupe aspire à y mettre la touche finale avec un résultat favorable.

Vilda a précisé que l'équipe a disputé cinq matchs au cours desquels elle a affiché un bon niveau compétitif et livré à plusieurs reprises des prestations remarquables, notant que les chiffres et les statistiques reflètent le travail accompli par les joueuses tout au long de la compétition, notamment sur le plan défensif.

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De son côté, la joueuse de l'équipe nationale Hanane Ait El Haj a affirmé que les joueuses se préparent dans un esprit d'équipe afin de retrouver leur meilleure forme avant le prochain match.

Elle a assuré que les joueuses sont déterminées à tout donner face à l'Algérie, dans le but de livrer une bonne prestation et de terminer leur participation à cette compétition sur une note positive.

L'équipe nationale féminine affrontera son homologue algérienne, samedi au stade Olympique à Rabat (18h00), pour le compte du match pour la troisième place de la CAN féminine (Maroc-2026).