Maroc: Demnate - Un colloque met en lumière le contexte et les significations de la récupération de la province d'Oued Eddahab

« La récupération de la province d'Oued Eddahab : Contexte et significations », a été le thème d'un colloque organisé, jeudi à Demnate, à l'initiative de l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération, en commémoration du 47e anniversaire de cette glorieuse épopée.

Organisée en coordination avec la Commission régionale de l'Association nationale des anciens combattants et anciens militaires de Béni Mellal, et la section d'Azilal de l'Association marocaine des enseignants de l'éducation islamique, cette rencontre a été l'occasion de revisiter les contextes historique et politique de ce grand événement national.

Elle a également permis de s'attarder sur la place de choix qu'occupe cette étape charnière dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

A cette occasion, les différentes interventions ont abordé les multiples dimensions liées à cet événement, en mettant l'accent sur sa portée nationale ainsi que sur son ancrage profond dans la mémoire collective des Marocains.

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Les participants ont, de même, passé en revue les principales leçons et enseignements tirés de la récupération de la province d'Oued Eddahab, tout en soulignant l'importance de se remémorer cette épopée pour renforcer la conscience collective autour de l'histoire du Royaume et de la justesse de sa cause nationale.

En outre, les intervenants ont affirmé que cet événement phare illustre l'attachement indéfectible du peuple marocain à l'unité de la Nation et à la défense constante de ses sacralités et de ses fondamentaux.

Ils ont mis en relief, dans ce sillage, l'impératif de préserver la mémoire historique et de valoriser les épopées nationales marquantes, en vue de transmettre leurs nobles valeurs et leurs profondes significations aux générations montantes.

Ce colloque a été marqué par la présence de plusieurs acteurs locaux, notamment des représentants des autorités locales et sécuritaires, du Conseil local des Ouléma d'Azilal et de la société civile, ainsi que des anciens combattants, d'anciens membres de l'Armée de Libération et des volontaires de la Marche Verte.