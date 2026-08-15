Gabon: Entre luxe insolent et détresse au pays, le mariage du fils du richissime homme d'affaires Seydou KANE dérange

Alors que le Mali vit une crise sécuritaire et socioéconomique, le mariage tant vanté annoncé dimanche 16 août à Libreville, du fils de Seydou Kane, un milliardaire malien établi au Gabon, bien introduit chez les Bongo et maintenant Brice Oligui Nguema, fait déjà du bruit sur les réseaux sociaux. Les cérémonies traditionnelles ont déjà annoncé les couleurs, avec des images dignes d'un film hollywoodien, en attendant cette célébration, qui promet des fastes démesurés et fous.

Un bling- bling ostentatoire qui dérange

Annoncées en grande pompe sur les réseaux sociaux, les festivités du mariage de Bassirou Kane, fils du richissime homme d'affaires malien établi au Gabon et de sa compagne, Salimata Cissé Bah Fitini, vont prendre des allures de spectacle grandiose, à Libreville, du 16 au 18 août 2026. Peut-on afficher une telle opulence, quand son pays natal est ravagé par la guerre inextricable ? L'afflux d'invités anonymes dont la plupart sont des artistes maliens de renom, en provenance de Bamako (capitale malienne) et les images des cérémonies traditionnelles présagent inexorablement d'une cérémonie fastueuse où l'insolence et la gabégie se côtoient.

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Des grands noms de la sphère musicale malienne tels que: Babani Koné, Mariam Bah Lagaré font grosse affiche de guest- stars de l'événement, tandis que les réseaux sociaux se sont enflammés de vidéos et de clichés montrant entre autre des dorures et des voitures de luxe. La «bamboula » chez le milliardaire Seydou KANE, déjà entamée lors des cérémonies traditionnelles, s'est muée en démonstration de puissance financière. Mais ce faste, exhibé sans retenue, choque. Au même moment, le Mali, pays d'origine de Seydou Kane, vit une tragédie nationale : attaques terroristes à répétition, populations privées d'eau et d'électricité, infrastructures délabrées, économie exsangue.

Le contraste est brutal, presque indécent. Au-delà de l'événement familial, ce mariage devient un symbole politique et social. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ne sont pas anodines. Elles affichent une réussite insolente, une richesse déconnectée des réalités du peuple malien. Dans un pays où des milliers de familles vivent dans la peur quotidienne des attaques terroristes, où les jeunes peinent à trouver un avenir, la mise en scène de ce luxe apparaît comme une provocation.

Un magnat des affaires controversé

La polémique ne réside pas seulement dans le coût faramineux des festivités, mais dans leur publicité. Car, c'est bien l'exposition médiatique, la volonté de montrer au monde cette abondance, qui accentue le fossé entre l'élite financière expatriée et les populations meurtries, clouées au pilori au Nord et centre maliens. Le cas Seydou KANE illustre une fracture morale : celle d'une diaspora fortunée qui, au lieu de soutenir son pays d'origine, préfère afficher son succès ailleurs.

Certes, Seydou Kane a trouvé au Gabon une terre d'opportunités et y a contribué au développement des infrastructures, mais son silence sur la détresse malienne, conjugué à l'exhibition de son opulence, interroge. Peut-on se dire fils du Mali et ignorer les souffrances de ses compatriotes ? Peut-on célébrer dans l'excès quand son pays natal est en ruines ? Ces questions dépassent le cas individuel et posent un problème plus large : celui de la responsabilité morale des élites africaines face aux crises nationales.

Né à Madina-Alahery, dans le cercle de Nioro du Sahel, Seydou Kane a bâti sa fortune au Gabon depuis 1985. Parti du commerce de détail, il a progressivement investi dans l'immobilier, l'industrie et surtout le BTP, fondant le Consortium International de Travaux Publics (CITP). Sa réussite lui a valu une réputation d'homme d'affaires influent, jusqu'à devenir conseiller stratégique du président de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG). Pourtant, derrière cette success-story se cachent des zones d'ombre.

Son nom a été cité dans l'affaire Marck- Accrombessi portant sur des pots-de-vin en France en 2015, avec des soupçons de corruption et de blanchiment. Il apparaît également dans le scandale des Panama Papers, liés à la création de structures offshore. Autant de controverses qui ternissent l'image d'un magnat des affaires qui cultive pourtant la discrétion.