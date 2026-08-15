Gabon: Le Chef de l'État reçoit le Président de la Banque africaine de développement

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu ce jour, en audience, avec le Docteur Sidi Ould Tah, Président de la Banque africaine de développement (BAD) qu'accompagnait Monsieur Nouredine Kane Dia, Représentant résident de ladite institution au Gabon.

Cette rencontre a permis au Président de l'institution bancaire de faire le point sur l'état du portefeuille du Groupe de la Banque au Gabon et, surtout, d'écouter les priorités du Chef de l'État en matière de développement.

Ces priorités portent essentiellement sur la nécessité de garantir une fourniture suffisante en eau et en électricité aux populations de Libreville et du Gabon en général, ainsi que sur le développement du secteur agricole, en vue de réduire les importations, de favoriser la production locale et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.

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S'agissant de l'accès à l'eau et à l'électricité, le Groupe de la Banque africaine de développement entend apporter son appui à travers le financement de projets structurants dans ces secteurs, en travaillant en étroite collaboration avec les autorités gabonaises, notamment les responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, afin de renforcer l'approvisionnement en eau à partir des ressources du fleuve Komo, conformément aux orientations des autorités gabonaises.

En retour, le Chef de l'État s'est félicité de l'excellence des relations entre le Gabon et la Banque africaine de développement et a réaffirmé sa volonté de les préserver et de les renforcer.

En tant que partenaire important du Groupe de la BAD, le Gabon entend désormais mieux structurer ses engagements afin d'orienter les interventions de l'institution vers les secteurs prioritaires susceptibles de contribuer directement à l'amélioration des conditions de vie des populations.

En définitive, les échanges ont permis de réaffirmer la volonté commune du Gabon et de la Banque africaine de développement de renforcer leur partenariat, en privilégiant désormais des projets structurants, à fort impact socio-économique et directement alignés sur les priorités nationales contenues dans le projet de société du Chef de l'État.