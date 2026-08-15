Cote d'Ivoire: Célébration de l'Assomption aux Deux-Plateaux

À la paroisse Sainte Joséphine Bakhita, la Vierge Marie au coeur d'une célébration placée sous le signe du service et de la fraternité

La communauté catholique de la paroisse Sainte Joséphine Bakhita des Deux-Plateaux a célébré, le samedi 15 août 2026, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Une célébration marquée par une forte mobilisation des fidèles, la prière et un appel pressant à s'inspirer du modèle de Marie pour bâtir une société plus fraternelle.

« Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! » Ce passage tiré de l'Évangile selon saint Luc (1, 49) a donné le ton de la célébration de l'Assomption à la paroisse Sainte Joséphine Bakhita des Deux-Plateaux.

La messe de 7 heures, point d'orgue de cette célébration, a été présidée par le père Ayémou Yves Saint-Laurent, curé de la paroisse. Il était assisté de l'abbé Pierre Anselme Ouattara, grand séminariste du diocèse d'Abidjan, actuellement en stage pastoral au sein de la communauté paroissiale.

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Dans son homélie, le père curé a exhorté les fidèles à méditer sur la vie de la Vierge Marie et à s'inspirer de son engagement total envers Dieu.

Selon lui, l'Assomption n'est pas seulement une fête mariale. Elle constitue également une invitation à approfondir sa foi et à renouveler son engagement chrétien.

Le célébrant a particulièrement insisté sur le « oui » de Marie, qui a permis l'accomplissement du projet divin. Par son obéissance et sa disponibilité, a-t-il expliqué, la mère du Christ a contribué à l'avènement d'un monde fondé sur des valeurs essentielles telles que l'amour, la solidarité et le service du prochain.

Dans cette perspective, il a encouragé les fidèles à devenir, à leur tour, des artisans de transformation sociale en mettant leurs talents et leurs compétences au service de l'Église et de la société.

« Chacun doit contribuer, selon son charisme, ses possibilités et ses limites, à l'édification d'une communauté plus fraternelle et plus solidaire », a-t-il souligné.

Tout au long de la célébration, les chants, les prières et les moments de recueillement ont renforcé la communion entre les fidèles venus nombreux participer à cette fête mariale.

La messe s'est achevée dans une atmosphère d'action de grâce, avec une prière particulière adressée à la Vierge Marie pour la protection de la communauté paroissiale, des familles et du monde entier.

À travers cette célébration, la paroisse Sainte Joséphine Bakhita a rappelé que l'exemple de Marie demeure une source d'inspiration pour les chrétiens appelés à vivre leur foi dans le service, l'humilité et le partage.