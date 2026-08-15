Cote d'Ivoire: Port-Bouët - 30 nouveaux bacheliers décrochent des bourses d'études intégrales

La promesse faite lors de la 8e édition des Journées des bacheliers (Jbac) est désormais une réalité.

30 nouveaux bacheliers de la commune de Port-Bouët bénéficieront d'une prise en charge totale de leurs études grâce au partenariat conclu entre la mairie et l'École internationale des ponts et chaussées d'Abidjan (Eipc).

À Port-Bouët, l'engagement en faveur de l'éducation et de l'insertion des jeunes franchit une nouvelle étape. La mairie de la commune vient d'obtenir 30 bourses d'études entièrement financées au profit de nouveaux bacheliers, conformément à l'engagement pris par le président-fondateur de l'École internationale des ponts et chaussées d'Abidjan (Eipc), le Dr Bohui Bernadin.

Cette initiative avait été annoncée le 24 juillet 2026, à l'occasion de la 8e édition des Journées des bacheliers (Jbac), organisée au Centre pilote des jeunes de Port-Bouët. Quelques semaines plus tard, la promesse a été concrétisée à travers l'attribution de 30 bourses couvrant intégralement les frais de formation des bénéficiaires.

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Un partenariat au service de la jeunesse

Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat établi entre la mairie de Port-Bouët et l'Eipc d'Abidjan. L'objectif est d'accompagner les jeunes diplômés de la commune dans leur parcours universitaire en leur donnant accès à des formations qualifiantes.

Les jeudi 13 et vendredi 14 août 2026, des séances d'entretien et d'évaluation ont été organisées afin d'identifier les candidats répondant aux critères définis par les deux partenaires.

Ces travaux se sont déroulés en présence de Mme Loukou Marie Viviane, première adjointe au maire, représentant le député-maire de Port-Bouët, le Dr Emmou Sylvestre. Le Dr Bohui Bernadin, également parrain de l'édition 2026 des Journées des bacheliers, a pris part aux différentes étapes du processus de sélection.

À l'issue des entretiens, 30 candidats ont été retenus pour bénéficier d'une prise en charge totale de leurs études.

Une école tournée vers les métiers d'avenir

Fondée en 2017, l'École internationale des ponts et chaussées d'Abidjan s'est progressivement imposée comme un établissement spécialisé dans la formation aux métiers de l'ingénierie et des infrastructures.

Sa première promotion, sortie en 2021 et baptisée « Promotion Anne Désirée Ouloto », a déjà permis à plusieurs diplômés d'intégrer des structures de référence, notamment le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) et l'Agence de gestion des routes (Ageroute). D'autres anciens étudiants poursuivent aujourd'hui des études postuniversitaires en Europe.

L'établissement propose des formations conduisant au Bts, à la licence, au diplôme d'ingénieur de conception et au master.

À travers cette initiative, la mairie de Port-Bouët et son conseil municipal réaffirment leur volonté d'investir dans le capital humain. En facilitant l'accès des nouveaux bacheliers à une formation de qualité, les autorités communales entendent offrir à la jeunesse les outils nécessaires pour construire un avenir professionnel prometteur.