Cote d'Ivoire: Religion/Assomption 2026 - De Yamoussoukro à Issia, la ferveur mariale rassemble les catholiques ivoiriens

La fête de l'Assomption a une nouvelle fois mobilisé des milliers de fidèles catholiques en Côte d'Ivoire. Du 9 au 15 août 2026, plusieurs villes du pays ont accueilli des pèlerinages, des veillées de prière et des célébrations eucharistiques marqués par une forte affluence.

Point culminant de cette mobilisation spirituelle : le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia, qui a enregistré plus de 204 000 pèlerins.

Le 15 août demeure l'une des dates les plus importantes du calendrier liturgique catholique. Cette célébration commémore l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire son élévation au ciel, corps et âme, à la fin de sa vie terrestre.

En Côte d'Ivoire, cette fête religieuse constitue un moment privilégié de recueillement, de prière et de communion. Chaque année, elle donne lieu à des rassemblements d'envergure dans plusieurs localités du pays. L'édition 2026 du pèlerinage marial national s'est tenue du dimanche 9 au samedi 15 août, sous l'encadrement de la Direction générale des cultes. Durant cette semaine, les fidèles ont multiplié les prières, les méditations et les célébrations liturgiques dédiées à la mère du Christ.

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La ferveur au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia

À Issia, dans le centre-ouest du pays, la mobilisation a atteint un niveau remarquable. Selon les chiffres communiqués, 204 058 pèlerins venus de différentes régions se sont retrouvés au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. La célébration a été marquée par une veillée de prière organisée dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août, suivie d'une grande messe qui a rassemblé les participants dans une atmosphère empreinte de ferveur.

La foi chrétienne magnifiée à Yamoussoukro

La capitale politique, Yamoussoukro, a également vécu au rythme du pèlerinage marial. Pendant sept jours, les fidèles ont participé à diverses activités spirituelles destinées à renforcer leur foi et leur attachement aux valeurs chrétiennes.

Au-delà de ces deux grands centres de rassemblement, plusieurs autres étapes ont été organisées à travers le pays. Les localités de Raviart, Didiévi, Katiola, Dabakala et Diabo ont, elles aussi, accueilli des célébrations du 9 au 15 août.

Ces différentes initiatives témoignent du dynamisme de la communauté catholique ivoirienne et de l'importance que revêt la dévotion mariale dans la vie spirituelle de nombreux croyants.

Parallèlement aux célébrations organisées sur le territoire national, une centaine de pèlerins ivoiriens ont effectué le déplacement jusqu'à Lourdes, en France, l'un des plus importants lieux de pèlerinage marial au monde.