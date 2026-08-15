Cote d'Ivoire: Poro/Infrastructures socio-économiques - Binguédougou doté d'un marché

15 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Charles Kazoni

Mamadou Coulibaly, 3e vice-président du conseil régional du Poro, a officiellement remis les clés du marché de Binguédougou. C'était le 10 août, dans ce village de la sous-préfecture de Korhogo, où il conduisait une délégation de conseillers régionaux.

Selon une note d'information de la direction de la communication du conseil régional, cette infrastructure moderne a coûté plus de 30 millions de Fcfa. Elle comprend quatre hangars pouvant accueillir 120 commerçants, un bâtiment abritant trois magasins et une boucherie ainsi qu'un bloc-latrines.

Au nom de Fidèle Gboroton Sarassoro, le président dudit conseil, Mamadou Coulibaly a indiqué que ce projet s'inscrit dans la première phase de modernisation de quatre marchés ruraux, pour un investissement de plus de 127 millions de Fcfa.

« Dans la région du Poro, le développement ne s'arrête pas aux portes des villes. Il gagne profondément le milieu rural », a-t-il affirmé.

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Moussa Soumahoro, le sous-préfet, représentant Karim Diarrassouba, préfet de région du Poro, préfet du département de Korhogo, a salué la réalisation de plusieurs infrastructures socio-économiques par le conseil régional. Contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations. « Le conseil régional est vraiment à l'écoute de ses populations », a-t-il déclaré.

Pour le député Émile Gopé Sorho, il est nécessaire de s'impliquer dans la salubrité, à travers la mise en place d'un comité de gestion.

Quant à Karidja Dagnogo, présidente des commerçantes, elle a exprimé sa gratitude au conseil régional du Poro.

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