Cote d'Ivoire: 80e anniversaire de l'indépendance de l'Inde - Le chargé d'affaires Ravinder Kumar salue une coopération « chaleureuse et cordiale » avec la Côte d'Ivoire

La communauté indienne en Côte d'Ivoire a célébré, le samedi 15 août 2026, le 80e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Organisée à l'ambassade de l'Inde, à Cocody, la cérémonie a été l'occasion pour le chargé d'affaires, Ravinder Kumar, de mettre en lumière le dynamisme des relations entre Abidjan et New Delhi.

Dans son message, le diplomate a salué des relations bilatérales qu'il a qualifiées de « chaleureuses et cordiales ». « Notre coopération s'étend à un large éventail de domaines », a-t-il déclaré, soulignant l'importance accordée par l'Inde à son partenariat avec la Côte d'Ivoire.

Cette coopération touche notamment au commerce, aux investissements, à l'agriculture, à la santé, aux énergies renouvelables, à la formation, aux technologies et à la défense. Les échanges entre les deux pays portent également sur les priorités de développement de la Côte d'Ivoire, avec notamment des discussions autour du Plan national de développement (Pnd).

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Pour le chargé d'affaires, la dynamique actuelle ouvre de nouvelles perspectives. Il a assuré que l'Inde entend poursuivre le travail engagé avec la Côte d'Ivoire, avec l'appui de sa communauté installée dans le pays. « Vous êtes une composante importante de la présence et du rayonnement de l'Inde en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré, avant de remercier ses compatriotes pour leur soutien et leur engagement.

Cette volonté de rapprochement s'est particulièrement illustrée début août, lors de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Le ministre d'État indien aux Affaires extérieures, à l'Environnement, aux Forêts et au Changement climatique, Kirti Vardhan Singh, a effectué une visite à Abidjan du 6 au 8 août. Il a notamment été reçu par le Président Alassane Ouattara et a échangé avec les autorités ivoiriennes sur le renforcement de la coopération bilatérale.

La participation, pour la première fois, d'un contingent militaire indien au grand défilé du 7 août à Yopougon, a constitué l'un des temps forts de cette coopération. Issus du prestigieux Régiment d'artillerie de l'Armée indienne et placés sous le commandement du major Sandeep Dhillon, les militaires indiens ont défilé aux côtés des troupes ivoiriennes et des contingents étrangers invités.

Leur prestation, saluée par le public ivoirien, a donné une dimension particulière à la célébration nationale et symbolisé le rapprochement croissant entre les deux pays, notamment dans le domaine de la défense.

La prochaine étape sera l'arrivée, le 6 septembre, du nouvel ambassadeur indien en Côte d'Ivoire, Ramesh Babu Lakshmanan. « Nous sommes tous impatients de l'accueillir », a indiqué Ravinder Kumar. Cette arrivée devrait contribuer à donner un nouvel élan à un partenariat que les deux capitales souhaitent davantage diversifier et approfondir.