Cote d'Ivoire: Soins capillaires et beauté corporelle - « The B Experience » célèbre les cheveux afro

La première édition du rendez-vous de beauté, dénommé « The B Experience » a récemment eu lieu dans un complexe hôtelier à Abidjan-Cocody.

Pendant une journée, une cinquantaine de femmes issues des secteurs de la beauté, de l'entrepreneuriat et de la création se sont retrouvées pour parler de cheveux, de peau et de l'art du soin corporel.

Initié par Olive Jessica Aké, spécialiste de la beauté à travers la structure Yishka Entreprise SARL, l'événement se voulait pédagogique, artistique et immersif. Le but était de donner aux femmes les clés pour mieux comprendre leurs cheveux afro et leur peau, et adopter les bons gestes de beauté au quotidien.

Les participantes ont été invitées à partager leurs préoccupations, leurs problèmes capillaires et leurs attentes.

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Pour les organisatrices, cette étape d'écoute était essentielle. « The B Experience est née du besoin de créer un espace où l'on peut parler de nos cheveux sans complexe et avec des professionnels », a expliqué la promotrice de l'événement.

L'ouverture officielle a été marquée par une prestation de slam, dont le texte célébrait la texture, la force et la beauté du cheveu afro. Tout au long de la journée, des ateliers et des échanges ont permis d'aborder les soins, les routines, l'alimentation et l'image de soi.

Les participantes sont reparties enrichies de conseils, d'astuces et de découvertes concernant les soins capillaires et l'entretien du corps en général.

C'est une première édition réussie pour l'équipe de Yishka Entreprise SARL. La structure ambitionne de faire de « The B Experience » un rendez-vous annuel consacré à la beauté. L'idée est d'en faire une plateforme de référence où la beauté rime avec connaissance, transmission et fierté identitaire.

Cette première expérience a démontré le besoin des femmes en matière de conseils capillaires et de beauté, ainsi que leur détermination à se réapproprier leur beauté naturelle.