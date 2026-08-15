Mali: La rançon exigée par les groupes rebelles, un frein aux efforts de la junte...

Une rançon estimée à 50 millions de dollars aurait contribué à renforcer les capacités d'Al-Qaïda au Sahel, selon un rapport des Nations unies. Cette somme aurait été versée en 2025 pour obtenir la libération d'un otage détenu par des militants liés au groupe terroriste au Mali.

Selon les éléments rapportés au comité des sanctions de l'Onu, « la majeure partie des fonds a été allouée aux combattants opérant dans la région du Sahel », tandis qu'une autre partie aurait été transférée à Al-Qaïda dans la péninsule arabique, au Yémen, ainsi qu'au commandement central de l'organisation.

Le rapport, préparé par l'équipe chargée de surveiller Al-Qaïda et l'État islamique pour le Conseil de sécurité des Nations unies, a été présenté à huis clos devant le comité des sanctions. Il souligne que ces fonds auraient joué un rôle important dans le financement de l'offensive du groupe à travers le Mali.

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Pour Bamako, cette manne financière illustre le rôle stratégique des enlèvements dans le financement des groupes armés. Elle pose également la question de l'impact direct des paiements de rançons sur les efforts militaires des Forces armées maliennes, engagées dans la lutte contre les groupes terroristes dans le centre et le nord du pays.

Depuis janvier 2026, la question des otages libérés contre rançon s'est imposée comme un autre front de la crise sécuritaire malienne. Les informations disponibles restent fragmentaires, mais elles convergent vers un constat : les enlèvements ne sont plus seulement un moyen de pression politique ou psychologique, ils sont devenus une source de financement directe pour les groupes armés affiliés au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim).

L'un des dossiers les plus sensibles reste celui de la rançon d'environ 50 millions de dollars évoqués par les experts onusiens. Selon le rapport présenté au comité des sanctions, cette somme aurait été versée pour la libération d'un otage détenu par des militants liés à Al-Qaïda au Mali. D'autres sources régionales ont associé cette affaire à la libération d'un ressortissant émirati et de deux autres étrangers, sans que les autorités concernées ne confirment officiellement le détail du paiement.

À ces montants s'ajoutent les libérations intervenues en 2026. Le 13 août, l'état-major général des armées maliennes a annoncé la remise en liberté de 82 militaires détenus par des groupes affiliés à la coalition Jnim/Fla (Front de libération de l'Azawad). Les autorités ont présenté cette libération comme l'aboutissement d'un processus engagé dès leur capture, sans fournir de détails sur d'éventuelles contreparties. Des sources sécuritaires citées par la presse évoquent toutefois des négociations et des concessions entre les parties.

Face à cette menace, les autorités maliennes cherchent à rassurer sur leur capacité à récupérer les otages et à prévenir de nouvelles captures, tout en évitant de reconnaître publiquement des paiements susceptibles d'encourager d'autres enlèvements. Cette prudence officielle traduit l'équilibre délicat entre la protection des vies humaines, la pression des familles et le risque de transformer chaque libération en appel d'air financier pour les groupes terroristes.