Ile Maurice: Le premier ministre en visite officielle en Afrique du Sud

Le Conseil des ministres a pris note que le Premier ministre se rendra en Afrique du Sud demain afin de participer au 46e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui sera accueilli et présidé par Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, le 17 août 2026.

Le Sommet a pour thème : «Une industrialisation résiliente, durable et inclusive grâce au développement des infrastructures, à la transformation de l'agriculture et des minerais critiques, dans la quête d'un monde plus juste».

Accord d'achat et de vente avec Indian Oil Corporation

Le Conseil des ministres a donné son accord à la State Trading Corporation pour la signature d'un accord d'achat et de vente avec Indian Oil Corporation Ltd en vue de l'approvisionnement à long terme en White Oil products.

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L'accord sera conclu dans le cadre de la coopération intergouvernementale prévue par le protocole d'accord sur la coopération dans le secteur du pétrole et du gaz, qui sera signé entre le gouvernement de Maurice et le gouvernement de l'Inde. Cet accord permettra à Maurice de garantir la sécurité de son approvisionnement en produits pétroliers blancs pour les années à venir.

Améliorer le système de surveillance des navires

Le Conseil des ministres a donné son accord à la promulgation des Fisheries (Vessel Monitoring System) (Amendment) Regulations 2026, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle du système de surveillance des navires ainsi que le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche.

Ces règlements renforceront le respect des règles et l'application de la réglementation dans le secteur de la pêche, surtout les efforts visant à prévenir, décourager et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les eaux territoriales mauriciennes et dans la région de l'océan Indien.

L'école de Stanley rebaptisée

La Stanley Government School a été rebap- tisée du nom de Jaya Krishna (Jayen) Cuttaree, GCSK. Pour son épouse Swatee Cuttaree, il s'agit de l'aboutissement d'une longue lutte de la famille. Cette décision est, selon elle, amplement méritée.

Règlements pour les vitres teintées

Le ministère des Transports terrestres introduira des directives pour l'examen des demandes relatives à l'utilisation de vitres teintées sur les véhicules à moteur, conformément aux Road Traffic (Construction and Use of Vehicles) Regulations 2010, à la suite de consultations menées avec la National Land Transport Authority et le ministère de la Santé et du Bien-être.

Selon ces règlements, le pare-brise avant et les vitres avant des véhicules à moteur doivent permettre une transmission de lumière d'au moins 75 %. Des dispositions prévoient des exemptions à ces exigences. Ainsi, une personne pourra être exemptée si elle présente un certificat médical attestant d'une maladie ou d'un trouble pour lequel un médecin estime que le véhicule conduit par cette personne devrait bénéficier d'une exemption.

Le point sur le permis à points

Le deuxième rapport sur le système de points de pénalité, couvrant la période du 31 janvier au 31 juillet 2026 montre qu'il y a eu :

7 570 infractions pour dépassement de la limitation de vitesse, détectées par des radars fixes et des radars portatifs ;

3 607 infractions pour non-port de la ceinture de sécurité ;

2 362 infractions pour utilisation d'un microphone ou d'un téléphone portable tenu en main au volant ;

1 692 infractions concernant des véhicules équipés de feux non autorisés ;

768 infractions pour non-respect de la signalisation routière, en particulier le franchissement d'une ligne blanche continue sur la chaussée. À la suite de la révision du barème des points de pénalité applicable à l'infraction consistant à «utiliser un microphone ou un téléphone tenu en main en conduisant», entrée en vigueur le 6 juin 2026, le nombre d'infractions enregistrées a connu une baisse, passant de 1 305 au premier trimestre à 1 057 pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2026.

Par ailleurs, plusieurs infractions routières à haut risque ont également affiché des tendances à la baisse encourageantes durant la période considérée. Les infractions liées au non-port de la ceinture de sécurité ont totalisé 3 607 cas, le nombre de détections mensuelles passant de 799 en mars à 456 en juillet. Les infractions liées aux feux de signalisation sont passées de 168 en février à 71 en juillet, tandis que les infractions relatives au franchissement de lignes blanches continues et au nonrespect de la signalisation routière ont diminué, passant de 137 en février à 99 en juillet.