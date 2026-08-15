Congo-Kinshasa: Six voyageurs enlevés sur la route Kiwanja-Kanyabayonga au Nord-Kivu

Au moins six voyageurs n'ont pas atteint leur destination à Goma après avoir été enlevés, vendredi 14 aout 2026, par des hommes armés sur le tronçon Kiwanja-Kanyabayonga, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Selon des sources locales, la situation sécuritaire continue de se détériorer sur cette portion de la Route nationale n°2, actuellement sous contrôle de l'AFC/M23.

Un enlèvement survenu à Mabenga

D'après des sources locales, le dernier incident s'est produit vers 14h20 vendredi, à hauteur de Mabenga. Les six victimes voyageaient à bord d'un minibus de transport en commun assurant la liaison Butembo-Goma.

Jusqu'à ce samedi matin, leur sort restait inconnu.

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Les autres passagers du véhicule ont été contraints d'abandonner leurs biens aux assaillants avant de poursuivre leur route.

Une série d'incidents sécuritaires

Cet enlèvement intervient après plusieurs incidents similaires enregistrés ces dernières semaines dans la zone.

Le 9 août dernier, trois personnes, dont deux conducteurs de moto-taxi et leur client, avaient été enlevées sur l'axe routier de Vitshumbi. Quelques jours auparavant, deux motocyclistes avaient été tués entre Mabenga et Kiwanja, tandis que trois autres personnes avaient été emmenées de force dans la brousse près de Kahunga.

La société civile s'inquiète

Selon la société civile locale, au moins quatorze personnes ont été victimes d'attaques attribuées aux coupeurs de route depuis le début du mois d'août.

Les organisations citoyennes dénoncent la persistance de l'insécurité sur les routes Goma-Butembo et Vitshumbi-Rwindi-Kibirizi. Elles appellent au démantèlement des réseaux responsables de ces attaques dans cette zone du Parc national des Virunga.