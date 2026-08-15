Sénégal: Hydrobase, le coeur battant des vacances à Saint-Louis

Saint-Louis — En ce jour de l'Assomption, la plage Hydrobase devient le coeur battant des vacances à Saint-Louis. Entre baignades surveillées, effluves de poissons grillés et animations de plein air, des foules de visiteurs et des familles profitent du sable blanc et de l'ambiance festive qui fait du littoral un véritable lieu de convergence.

Chaque année, la plage de l'Hydrobase connaît un véritable rush à l'occasion du 15 août, attirant des visiteurs venus profiter de son cadre et de l'ambiance conviviale qui y règne. Balades, baignades et moments de détente rythment cette journée particulièrement prisée, comme le confirme le maître-nageur sauveteur, Ibrahima Ndiaye.

À Saint-Louis, la célébration du 15 août coïncide cette année, avec la finale des traditionnelles régates, une compétition de pirogues opposant les sous-quartiers historiques et rivaux de la communauté des pêcheurs de Lodo, Pond Kholé et Dack.

A l'entrée du pont Faidherbe, viaduc de plus de 500 mètres reliant l'île de Saint-Louis au reste de la ville, la police a déployé un dispositif sécuritaire pour fluidifier la circulation des automobilistes.

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Sur le pont Moustapha Malick Gaye, des dizaines de curieux se massent pour suivre les entraînements des équipes en vue des traditionnelles régates, prévues du 5 au 15 août 2026. Le pont se transforme ainsi en tribune improvisée pour ce spectacle fluvial.

A proximité, une gare routière informelle accueille les véhicules "clandos" assurant la navette entre le quartier des pêcheurs Guet Ndar et la plage de l'Hydrobase. "Dugglen ci auto bi" (entrez dans ce véhicule), lance en Wolof un rabatteur pour orienter les nombreux clients. Trouver une place relève parfois du défi, tant la demande est forte. Le tarif est fixé à 200 FCFA pour ce trajet de moins d'un quart d'heure.

En direction de la plage de l'Hydrobase, sur la vitre gauche du véhicule, on aperçoit un groupe d'hommes et de femmes mobilisés pour une opération de nettoyage (set-setal) dans le quartier de Guet Ndar. Les coups de balai s'enchaînent pour nettoyer cette partie de la ville.

Au quai de pêche de Diamalaye, situé en face du cimetière de Thiaka Ndiaye, la police a installé un point de contrôle avec des barrières pour réguler la circulation. Les motocyclistes dépourvus de casques se voient interdire le passage, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé.

Le long de la plage de l'Hydrobase, plusieurs établissements hôteliers accueillent les vacanciers. Principale grande plage de sable fin de Saint-Louis, Hydrobase s'étend sur la Langue de Barbarie, tandis que la plage voisine de "Sal Sal" attire aussi de nombreux visiteurs en ces temps de canicule.

Une semaine avant l'Assomption, peu après 17 heures, un reporter de l'APS s'est rendu à la plage de l'Hydrobase pour mesurer l'ambiance avant le grand rush attendu. L'endroit commence déjà à refuser du monde, notamment dans la zone des baignades surveillées. Outre les Saint-louisiens, de nombreux visiteurs venus de Louga et d'autres localités affluent pour profiter des vacances.

Plage de sable fin bordée d'arbres, Hydrobase apparait comme un véritable havre de paix. Le bruit des vagues résonne aux abords tandis que baigneurs en tenue adaptée profitent de l'été. Certains organisent un tournoi de beach soccer, d'autres s'installent confortablement sous des tentes pour savourer ce moment de détente. Le tout se déroule sous la surveillance des éléments du Groupement mobile d'intervention (GMI), mobilisés pour assurer la sécurité des estivants.

Maîtres-nageurs mobilisés pour sécuriser la plage

De l'autre côté de la plage, l'odeur des poissons grillés, des gambas et autres spécialités se mêle à l'ambiance estivale. Des vendeurs à la sauvette écoulent "café Touba" et bouteilles d'eau, ajoutant à la convivialité des lieux.

"En période de vacances, on note une forte affluence ici. En général, on commence au mois de juillet jusqu'au mois de septembre, mais cette année, on compte aller jusqu'en octobre. Notre principal problème reste le déficit d'équipements de travail, notamment des tenues, des sifflets et cordes", confie Ibrahima Ndiaye, maître-nageur sauveteur à Hydrobase.

Affilié à la commune de Saint-Louis, son équipe compte 11 maîtres-nageurs pour surveiller une plage longue de 7 kilomètres. Il invite les autorités à renforcer l'effectif, rappelant que les rares cas de noyade surviennent en dehors de la zone de baignade réglementée, faute de respect des mesures de sécurité.

"Chez Marie", un cadre paradisiaque près de la plage

Pour ceux qui recherchent un cadre plus calme et discret, des campements installés au bord de la plage offrent une vue imprenable sur la mer et toutes les commodités nécessaires. Ce site touristique paradisiaque est toutefois payant. Entre poissons grillés, crevettes sautées à l'ail et yassa au poulet, "Chez Marie" propose une cuisine typiquement africaine.

Sur place, des visiteurs ayant réservé profitent de moments de détente autour de tables et chaises disposées face à l'océan. "Depuis près 30 ans, je travaille ici. Au début, je proposais des jus de bissap et des fatayas aux touristes et visiteurs. C'est typiquement africain et l'hygiène est bien respectée", confie la propriétaire Ndèye Marie Diakhaté dans un entretien accordé à l'APS.

Au menu de "Chez Marie", poissons grillés, gambas, langoustes, crevettes sautées à l'ail, mais aussi des plats sénégalais comme le yassa au poulet ou le "cebu jën" (riz aux poissons), souligne la propriétaire. Pour renforcer l'attractivité du site, la plagiste en tenue traditionnelle invite les autorités à améliorer le dispositif sécuritaire et l'éclairage.

Dès 19 heures, les coups de sifflets annoncent l'arrêt de la baignade. Les visiteurs quittent progressivement la zone réglementée, tandis que certains prolongent la soirée autour d'un plat de poissons grillés sous une tente.

A mesure que le soleil disparaît derrière l'horizon, la plage de l'Hydrobase se vide peu à peu. Vendeurs et estivants cherchent un moyen de transport- mototaxis "Jakarta", "clandos" ou bus "Tata"- tandis que d'autres rentrent à pied.

Sur le chemin du retour, un embouteillage s'étire jusqu'à l'entrée du pont Moustapha Malick Gaye, laissant Hydrobase retrouver son calme après une journée bien remplie.