Sénégal: Cinquante acteurs communautaires outillés contre les violences numériques

Thiès — Cinquante acteurs communautaires répartis en deux cohortes à Dakar et Thiès ont bouclé, vendredi dans la capitale du rail, quatre jours de formation sur la sécurité numérique et la protection des droits humains, a constaté l'APS.

Initiée par un consortium de radios communautaires, en collaboration avec l'ONG Avocats sans frontières, cette session s'est déroulée d'abord à Dakar lundi et mardi, avec 33 participants, avant de se poursuivre jeudi et vendredi à Thiès, où 17 personnes ont été formées.

Ce qui a porté à 50 le nombre d'acteurs communautaires bénéficiaires de cette formation, qui visait à favoriser une unité d'action des acteurs communautaires face à aux violences numériques, à travers la sensibilisation.

Les violences numériques renvoient aux insultes, aux actes d'agression, de harcèlement, perpétrés contre un individu ou un groupe, par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, ou de tout autre outil électronique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les bénéficiaires sont, notamment, des travailleurs de radios communautaires, d'acteurs du mouvement associatif et de membres des organisations communautaires de base.

La directrice de Thiorkat FM Diaw Diop, membre du consortium, a parlé ainsi de "50 ambassadrices et ambassadeurs formés à Dakar et à Thiès".

Ce groupe a été capacité "pour lutter contre les violences en ligne, renforcer la sécurité numérique et faire la promotion des droits humains", a-t-elle dit.

Les participants à cette formation sont appelés à descendre sur le terrain et à partager avec les populations les informations qu'ils ont reçues, pour les doter d'outils leur permettant de se prémunir des violences numériques et de se positionner et orienter les victimes.

L'espace numérique est le théâtre de "beaucoup de violences" qui ont "des conséquences dramatiques", car pouvant mener "à la dépression, au manque de confiance en soi, mais aussi parfois les pousser au suicide".

"C'est pourquoi, insiste Diaw Diop, nous leur donnons des outils pour que ces populations soient bien informées, car certaines d'entre elles peuvent être victimes sans le savoir".

Présentant le consortium à l'origine de cette formation, Mme Diop a relevé : "nous sommes trois radios communautaires - Afia FM, Manooré FM et Thiorkat FM, [toutes] dirigées par des femmes - [engagées à] apporter notre contribution dans la lutte contre les violences numériques, la sécurité numérique, mais aussi la protection des droits".

"C'est une très bonne formation pour nous, en tant qu'associations de prise en charge des personnes vulnérables, des femmes et des filles victimes de violences en général", a réagi Fatoumata Aw, une des bénéficiaires de cette formation.

Les outils numériques mis à la disposition des participants pourront servir à protéger les survivantes de violences numériques et à partager avec elles les outils reçus, pour une meilleure préservation de leur santé.

"Au sortir de cette formation, nous allons partager avec les membres de notre association, avoir une causerie avec nos anciennes survivantes", a dit Mme Aw, membre d'une organisation qui gère un centre d'accueil pour filles et femmes victimes de violence.

"Nous avons d'anciennes [victimes] qui sont encore en réinsertion, et c'est tout bénéfique de [les] rassembler toutes au centre et de partager avec elles [les connaissances acquises lors] de la formation et de les outiller sur le plan numérique", a indiqué Fatoumata Aw.