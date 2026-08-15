Sénégal: Nioro - Les Douanes saisissent des médicaments d'une contrevaleur de 50 millions de francs CFA

Nioro — La Brigade mobile des Douanes de Nioro (centre) a saisi, vendredi, un lot de médicaments dont la contrevaleur est estimée à 50 millions de francs CFA et intercepté 16 600 paquets de préservatifs, dans le cadre de deux opérations de lutte contre le trafic illicite de produits prohibés.

La première opération, menée le 14 août 2026 vers 14 heures, a permis aux agents de saisir un lot de médicaments à Ségré Séko, dans la commune de Ndiognick, à la suite d'une course-poursuite engagée sur l'axe Touba-Saloum-Sinthiou Wanar, indique un communiqué des Douanes.

Selon la même source, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Nioro, relevant de la Subdivision des Douanes de Kaolack, ont intercepté un véhicule de marque Citroën C-Crosser, en provenance d'un pays limitrophe et portant une fausse plaque d'immatriculation sénégalaise.

Cette saisie fait suite à l'exploitation d'un renseignement et à une opération de filature menée par les agents de la Brigade mobile.

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Les produits saisis sont essentiellement constitués d'antalgiques, d'antibiotiques et de vitamines injectables rapporte le document.

Dans une seconde opération menée le 12 août, la même unité douanière a mis hors circuit deux colis contenant 16 600 paquets de préservatifs.

Trois personnes, toutes des femmes de nationalité étrangère, ont été interpellées au cours de cette opération. Les Douanes indiquent que leurs agissements "semblent liés à des réseaux de trafic d'êtres humains et de proxénétisme".

Selon le communiqué, ces opérations s'inscrivent dans le cadre des actions menées par les Douanes pour lutter contre le crime organisé et protéger les populations contre le trafic de faux médicaments et de produits prohibés.