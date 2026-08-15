Sénégal: Saraya - Braquage dans un périmètre minier, une personne interpellée

15 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un braquage a été perpétré dans le périmètre minier d'une entreprise chinoise implantée à Moussala, dans la région de Kédougou, a appris l'APS auprès de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya.

La même source rapporte que le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (Garsi 2) a été informé, vendredi vers 11 heures, d'un braquage perpétré dans le périmètre d'une entreprise chinoise basée à Moussala.

Le même jour, vers 7 heures, un ouvrier de nationalité malienne, exerçant l'activité de graisseur, trois de ses collègues ainsi que deux employés chinois ont été pris à partie par un groupe d'individus alors qu'ils revenaient du chantier à bord d'une moto tricycle appelée "Piki paka".

"Ils ont été sommés de s'arrêter par un groupe d'individus dont l'un portait un pistolet automatique. Sous la menace des assaillants, le conducteur de la moto s'est garé et ils sont tous descendus pour se coucher à terre", a indiqué la même source.

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Selon elle, les employés chinois ont été dépossédés de leurs téléphones portables et d'un seau contenant du sable aurifère destiné à l'unité de traitement.

L'intervention des éléments de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya et du Garsi a permis l'interpellation d'un individu en possession d'un sachet en plastique rempli de sable aurifère.

Lire l'article original sur APS.

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