Sénégal: À Saint-Louis, un religieux souligne la solennité liturgique de l'Assomption de la Vierge Marie

15 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le chancelier et chargé de communication du diocèse de Saint-Louis, l'abbé Louis Gomis, a souligné, samedi, le caractère solennel de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, rappelant que cette fête trouve son origine dans la proclamation du dogme de l'Église catholique.

"L'Église dans le monde entier célèbre ce 15 août la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie. La voici élevée bien au-dessus des anges", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

Selon le religieux, cette fête trouve son origine dans la proclamation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie proclamé par le pape Pie XII le 1er novembre 1950.

"Ce que le Seigneur a réalisé sur sa bien-aimée, la Vierge Marie, est destiné aussi aux genres humains, fidèles à ses commandements, fidèles à sa volonté", a-t-il notamment fait savoir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En annonçant l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, poursuit-il, l'Église "nous invite à réaffirmer notre foi en la toute-puissance de Dieu et à raviver la conscience de notre propre destinée".

À travers son message, il a souligné la nécessité de travailler aux oeuvres de Dieu pour que la paix, la réconciliation, mais aussi le développement puissent régner dans le pays.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.