Sénégal: À Saint-Louis, un religieux souligne la solennité liturgique de l'Assomption de la Vierge Marie

Saint-Louis — Le chancelier et chargé de communication du diocèse de Saint-Louis, l'abbé Louis Gomis, a souligné, samedi, le caractère solennel de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, rappelant que cette fête trouve son origine dans la proclamation du dogme de l'Église catholique.

"L'Église dans le monde entier célèbre ce 15 août la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie. La voici élevée bien au-dessus des anges", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

Selon le religieux, cette fête trouve son origine dans la proclamation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie proclamé par le pape Pie XII le 1er novembre 1950.

"Ce que le Seigneur a réalisé sur sa bien-aimée, la Vierge Marie, est destiné aussi aux genres humains, fidèles à ses commandements, fidèles à sa volonté", a-t-il notamment fait savoir.

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En annonçant l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, poursuit-il, l'Église "nous invite à réaffirmer notre foi en la toute-puissance de Dieu et à raviver la conscience de notre propre destinée".

À travers son message, il a souligné la nécessité de travailler aux oeuvres de Dieu pour que la paix, la réconciliation, mais aussi le développement puissent régner dans le pays.