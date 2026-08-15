Congo-Brazzaville: Coupe du Congo - Cara vainqueur, 34 ans après

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a gagné, le 14 août à Brazzaville, devant le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, sa première Coupe du Congo, trente-quatre ans après la dernière remportée en 1992. Les Aiglons ont battu la Jeunesse sportive de Talangaï ( JST) 3-2 aux tirs au but après un nul 1-1 au terme du temps règlementaire pour garnir leur armoires à trophées, grâce à leur quatrième consécration..

La finale de la Coupe du Congo a marqué la relance des compétions nationales. Pour preuve, c'est le président de la République lui même qui a donné le coup d'envoi de cette finale. Denis Sassou N'Guesso n'avait plus assisté à la finale de cette compétition depuis 2016 à Madingou, dans la Bouenza.

Le remake de 2007, cette finale a tenu toutes ses promesses car elle a été riche en suspense et en rebondissements. Les deux équipes se sont donné coup pour coup sans qu'aucune d'elles ne prenne le dessus sur l'autre. La JST s'est procurée les meilleures situations de la première période mais Chelcy Bonazebi, le gardien de Cara, sortait le grand jeu.

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A force de pousser, la JST sera récompensée pour ses efforts à la 84e minute par l'entremise de Ngantsui Ndzio. Les Aiglons ont puisé dans leur réserve pour égaliser à la 90e minute grâce à Berold Nsikou Fila. Les séances des tirs au but ont souri aux Aiglons. La JST ne doit s'en prendre qu'à elle-même puisqu'elle a gaché trois balles de match successives et perd sa deuxième finale après celle de 2006 devant l'Etoile du Congo.

Les Aiglons prennent leur revanche face à une équipe qui les avait battus en finale en 2007 et corrigent donc une anomalie après les finales perdues en 2009, 2014, 2016et 2017. Ils succèdent aux Diables noirs, vainqueurs en 2023. Le Cara remporte ainsi le quatrième trophée après 1981, 1986, 1992

Chez les dames, AC Colombe s'est imposée en prenant le meilleur sur le Football féminin La Source 2-1. Fedina Mabonzo a donné rapidement l'avantage à la Colombe à la première minutes. Elda Loulendo l'a imitée à la 57e minute. Miantouala Biyela a réduit le score à la 75e minute.

AC Colombe a été récompensée à hauteur de 10 millions F CFA contre 5 millions pour La Source. Le Cara a reçu un chèque de 25 millions FCFA contre 15 millions pour la JST.