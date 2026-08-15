Congo-Brazzaville: Smib - Un Djiboutien bat le record

Pour sa première participation, le Djiboutien Aden Houssein Sougueh a battu le record de la 21e édition du traditionnel semi-marathon international de Brazzaville (Smib) qui s'est courue le 14 août, au boulevard Alfred-Raoul, devant le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et ses invités de marque dont Mamadou Issoufou, ancien président de Niger, et le président de la Commission de l'Union africaine.

Eric Semba, le seul Congolais ayant gagné le Smib en 2015, à Ouesso, attendra encore pour connaître son successeur. Lui qui est devenu entraîneur. Mais l' histoire retiendra que la 21e édition du Smib a battu le record de participation. Plus de 8000 athlètes venus des départements du Congo ainsi que des autres pays africains ont rivalisé d'ardeur, d'endurance et de détermination, laissant ainsi exprimer leurs talents sportifs dans la loyauté et l'esprit chevaleresque en affrontant les 21,100 km retenus pour la course.

Le Djiboutien Aden Houssein Sougueh a été le plus rapide de la course grâce à son chrono 1h 2min 36 sec, et a battu le record qui était d'1h 4min 37sec. Il succède au Kényan Denis Kipkosgei. Le Rwandais John Hakizimana est arrivé en deuxième position en 1h 3min 8sec. L'Ougandais Ezekiel Chepkorom, deuxième de la dernière édition, a terminé cette fois-ci à la troisième place avec 1h 4min 57. En termes de récompenses, le Comité d'organisation du Smib et la Societé nationale des pétroles du Congo ont fait les choses en grand. Chez les messieurs comme chez les dames, le vainqueur a reçu un chèque de 4 millions FCFA. Le deuxième a reçu 3,5millions et le troisième 3 millions FCFA.

Chez les dames, la Rwandaise Devotha Byukusenge a remporté le prestigieux prix mis en jeu en 1h 11 min 18sec devant l'Ougandaise Sylvia Chelangat (1h 13 min 21sec) et la Djiboutienne Ali Mohamed Souhra Emeline (1h 13min 42 sec).

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Chez les nationaux, le podium féminin a connu un changement. Ladélice Matoumbissa, vainqueure de la dernière édition, s'est contentée de la deuxième place pour un chrono de 1h17 min10 sec. Elle a été devancée par Fedina Olidane Ngoma qui a franchi la ligne d'arrivée en 1h 16 min 4sec. Bernavelle Matsogni a terminé à la troisième place en 1h18 min 36sec. Chez les messieurs, Jean Marie Libomba a conservé sa première place en 1h 7min 51sec, améliorant son chrono de la dernière édition qui était 1h 9min 5sec. Rocheto Ondelé a occupé la deuxième place en 1h 8min 22 et Florien Kelvich Bokatola Ngouma a complété le podium en 1h 8min 55sec.

La récompense des vainqueurs a été à la hauteur des attentes. Les premiers des deux podiums ont respectivement reçus 3,5millions F CFA contre 3 millions pour les deuxièmes et 2,5millions pour les troisièmes. Une augmentation significative qui motive davantage. La Société nationale des pétroles du Congo a encore reaffirmé, à travers l'accompagnement de cette activité, son engagement en faveur de la promotion du sport et de la jeunesse. Elle continue à faire du sport un vecteur de cohésion et de rayonnement pour le Congo.

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