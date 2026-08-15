Ile Maurice: Loin de leur pays, près du coeur

Avec ferveur. Le 15 août conserve toute sa portée pour les ressortissants indiens et les Mauriciens d'origine indienne. Pour eux, la fête de l'Indépendance est un moment de retrouvailles, de partage et de transmission, où l'attachement à l'Inde se perpétue de génération en génération.

Pour Shilpi Singhal et son fils Sagar, Maurice est presque un petit «Hindustan» au coeur de l'océan Indien. Chaque année, ils participent aux célébrations organisées à l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture. «Le 15 août, on a vraiment l'impression d'être en Inde. Il y a la levée du drapeau, des chants patriotiques, des spectacles de danse et la distribution de friandises», racontent-ils. Les vêtements aux couleurs du tricolore et les drapeaux indien et mauricien participent à cette ambiance particulière. «Même si nous sommes loin de l'Inde, nous nous sentons toujours très proches de l'Inde», ajoutent-ils. «Bharat Mata Ki Jai! Mauritius Ki Jai! Jai Hind, Vande Mataram!»

Pour Chander Seker, cette journée est aussi l'occasion de faire découvrir aux plus jeunes une partie de leur héritage. Les familles se réunissent autour d'un repas, tandis que les temples et organisations communautaires proposent des activités. «Pour beaucoup à Maurice, cette journée est aussi une occasion d'enseigner aux enfants l'héritage et l'histoire indiens», souligne-t-il.

Chez les travailleurs indiens expatriés, le 15 août est également vécu comme un moment de rassemblement. Ashok Kumar évoque les cérémonies de levée du drapeau organisées dans certaines entreprises, mais aussi les rencontres entre collègues et compatriotes. «Nous nous réunissons avec d'autres expatriés ou avec nos amis et collègues mauriciens pour partager des friandises et des chocolats», confie-t-il. Certains prennent également part aux activités du haut-commissariat de l'Inde à l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture. Pour lui, cette journée peut aussi être l'occasion de soutenir des oeuvres caritatives ou de participer à des campagnes de don de sang.

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Narendra, Kalyani et leur fils Kapil insistent, eux, sur la continuité de cette transmission. «Les personnes d'origine indienne ici continuent à faire vivre leur culture, leurs traditions, leur langue, leur musique et leurs fêtes avec le plus grand respect», témoignent-ils. Au fil des générations, le 15 août devient ainsi un rendez-vous familial autant que communautaire. Une journée où l'on célèbre l'Inde, mais aussi les souvenirs, les habitudes et les valeurs transmis au sein des familles mauriciennes. «Le parfum des valeurs indiennes se transmet de génération en génération sur la terre mauricienne», résument Narendra, Kalyani et Kapil.