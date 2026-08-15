Ethiopie: Les citoyens de deuxième génération expriment leur joie d'arriver sur la terre de leurs ancêtres

Addis Ababa — Les membres de la diaspora éthiopienne de deuxième génération ont exprimé leur joie d'arriver en Éthiopie, décrivant le pays comme le berceau de l'humanité et un lieu riche en histoire, en culture et en identité.

Les organisateurs ont déclaré que cette visite en Éthiopie aiderait les jeunes à mieux comprendre la culture, l'histoire et l'identité de leur pays.

Un groupe d'enfants et de jeunes éthiopiens de deuxième génération, accompagnés de leurs familles, est arrivé à Addis-Abeba. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Bole par le Service de la diaspora éthiopienne, rattaché au ministère des Affaires étrangères.

L'un des jeunes visiteurs, Matios Zewdu, a déclaré qu'il s'agissait de sa deuxième visite en Éthiopie et qu'il était fier de son héritage éthiopien.

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Un autre visiteur, Kaleb Tesfaye, s'est dit ravi d'être de retour en Éthiopie, décrivant le pays comme un endroit magnifique et remarquable.

Eyosias Teferi, un autre Éthiopien de deuxième génération, s'est dit particulièrement heureux de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à son retour en Éthiopie après une longue absence.

Eyosias a également déclaré qu'il était fier de ses racines éthiopiennes et qu'il comptait partager ses expériences en Éthiopie sur les réseaux sociaux, afin de permettre à ses amis et aux autres membres de sa communauté au Canada d'en apprendre davantage sur ce pays.

Selon Eyosias, l'Éthiopie regorge de lieux à découvrir, de communautés accueillantes et de magnifiques espaces verts.

Il a souligné que ce pays était une destination idéale pour passer des vacances et se faire de nouveaux amis.

Parmi les parents des adolescents, Muluwork Shiferaw a déclaré qu'emmener les jeunes en Éthiopie les aiderait à mieux comprendre la culture, l'histoire et l'identité de leur pays.

Ashenafi Girma, ancien joueur de l'équipe nationale et actuel entraîneur sportif auprès des enfants de la diaspora au Canada, a déclaré que les membres de la diaspora de deuxième génération passeraient environ un mois en Éthiopie.

Au cours de leur séjour, ils participeront à des compétitions sportives et visiteront différentes régions du pays.

L'organisateur a également précisé que ce programme visait à permettre aux jeunes participants de mieux comprendre l'Éthiopie et de renforcer leur lien avec leur héritage culturel.

De son côté, Tirhas Gebreyohannes, ancienne arbitre internationale et gardienne de but de l'équipe nationale, a déclaré que cette visite offrirait aux jeunes Éthiopiens de la deuxième génération une occasion importante d'en apprendre davantage sur leur pays et leur culture.