Ethiopie: Le pays et les États-Unis réaffirment leur engagement en faveur d'un partenariat stratégique et économique renforcé

15 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Binalf Andualem, et le secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, Frank Garcia, ont tenu une réunion fructueuse axée sur le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération autour de priorités stratégiques communes.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'ambassade d'Éthiopie à Washington DC a indiqué que les deux responsables avaient eu des discussions approfondies sur l'actualité nationale et régionale.

Ces discussions ont souligné l'importance d'un engagement soutenu et d'une collaboration étroite pour relever les défis complexes sur les plans politique, économique et sécuritaire.

Ils ont également exploré les possibilités d'approfondir la coopération économique, en mettant particulièrement l'accent sur le secteur minier éthiopien, que les deux parties ont identifié comme un domaine clé pour l'investissement, la création de valeur ajoutée et un partenariat à long terme.

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Cette rencontre témoigne de la dynamique croissante des relations entre l'Éthiopie et les États-Unis, ainsi que d'un engagement commun à faire progresser une coopération mutuellement bénéfique, à promouvoir la stabilité régionale et à renforcer les liens économiques entre les deux pays.

Lire l'article original sur ENA.

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