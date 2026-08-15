Soudan: Le ministre des AE reçoit un appel téléphonique du Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires

15 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Mohi El-Din Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de M. Tom Fletcher, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence.

M. Fletcher a salué la compréhension du gouvernement soudanais face à la situation humanitaire urgente dans certaines régions du Soudan et le maintien de l'activité du point de passage d'Adré pour l'acheminement de l'aide humanitaire.

Il a indiqué que son pays était prêt à coopérer et à se coordonner avec le gouvernement soudanais afin de garantir la continuité du fonctionnement de ce point de passage.

Par ailleurs, M. Fletcher a expliqué que la coopération entre les autorités compétentes du gouvernement soudanais et le Coordonnateur résident des Nations Unies pour les affaires humanitaires et le développement au Soudan se déroulait de manière excellente et avec un haut niveau de coordination, sans obstacle majeur.

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Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé sa gratitude à M. Fletcher pour sa coopération constante.

Il a également salué le travail de Mme Denise Brown, coordinatrice résidente des Nations Unies pour les affaires humanitaires et le développement au Soudan.

Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre sa coopération et sa coordination avec les agences des Nations Unies opérant au Soudan, soulignant que le gouvernement soudanais reconnaît l'importance cruciale du point de passage d'Adré pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations dans le besoin. Cela implique un renforcement de la coordination et de la collaboration avec les Nations Unies et ses agences compétentes.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et M. Tom Fletcher sont convenus de maintenir leur coordination et de tenir une réunion à New York avec les représentants du gouvernement soudanais concernés, en marge des prochaines sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies.

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