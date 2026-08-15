Afrique de l'Est: Le Soudan assume la présidence de l'EASF pour 2027 à l'unanimité

La 36e session des réunions d'élaboration des politiques du Mécanisme de coopération en matière de sécurité de l'Afrique de l'Est (EASM) s'est conclue vendredi à Kampala, en Ouganda.

Les États membres y ont participé, et la délégation soudanaise était dirigée par le lieutenant-général Mutasim Abbas Al-Tom, chef d'état-major adjoint chargé des opérations.

Les réunions ont adopté plusieurs résolutions concernant les questions de sécurité et l'organisation administrative du Mécanisme et de la région de l'Afrique de l'Est.

Dans son allocution, le représentant du ministre de la Défense a souligné que certains États membres continuent d'apporter diverses formes de soutien aux milices des Forces de soutien rapide (FSR), faisant remarquer que cette conduite contrevient aux objectifs et principes fondamentaux sur lesquels l'organisation a été créée.

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Il a expliqué que les objectifs fondamentaux du Mécanisme sont de conjuguer les efforts pour instaurer la paix et la sécurité dans la région et de faire respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres.

Le Conseil a appelé les pays soutenant les milices à cesser immédiatement cette pratique, les avertissant que la poursuite de ce soutien nuirait non seulement à leur sécurité, mais aussi à celle de l'ensemble de la région.

Concernant le Soudan, la réunion a approuvé à l'unanimité la nomination du Soudan à la présidence de la Force en attente de l'Afrique de l'Est (EASF) pour 2027 et l'organisation de ses réunions, compte tenu de sa situation actuelle et a également décidé de ne pas lui imposer de sanctions pour les arriérés de paiement.

Le Conseil a salué la disposition du Soudan à fournir l'appui aérien et les capacités nécessaires à l'aide humanitaire dans la région et a recommandé la tenue d'un sommet de l'EASF en Ouganda d'ici la fin de l'année.