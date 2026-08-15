Sénégal: L'auteur Denis Virole présente une trilogie pour faire découvrir aux jeunes des pans méconnus de l'histoire du pays

Dakar — L'auteur Denis Virole entend, à travers la trilogie "Les villages de liberté", "Aline Sitoé Diatta, voix et contre-voix" et "Ahmadou Bamba et les légions du dragon", faire découvrir aux jeunes des pans méconnus de l'histoire du Sénégal.

"L'objectif d'abord de cette trilogie est de raconter une histoire qui n'est pas très connue, notamment sur +Les villages de liberté+, de vulgariser pour nos jeunes, l'histoire de +Aline Sitoé Diatta+ et de donner un regard nouveau, un angle de vision différent de ce qu'on trouve généralement au Sénégal sur +Cheikh Ahmadou Bamba+", a-t-il déclaré.

M. Virole s'adressait, vendredi, à des journalistes, au terme de la cérémonie de présentation et de dédicace de sa trilogie, éditée par l'harmattan Sénégal.

Il a expliqué que "Les villages de liberté", constitue une enquête mandatée par les sociétés anti-esclavagistes notamment l'Église catholique, protestante et franc-maçonne, ainsi que l'armée française "pour analyser les situations des villages dans lesquels l'on était censé recueillir les anciens esclaves pour faire un plan d'action permettant aux sociétés anti esclavagistes de les prendre en charge".

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"À la croisée des continents, des croyances et des idéologies, un jeune journaliste algérois est envoyé au Haut Sénégal-Niger pour enquêter sur les +Villages de liberté+, présentés par l'administration coloniale comme des refuges pour esclaves affranchis", peut-il lire sur la quatrième de couverture de cet ouvrage.

Le document souligne qu'au coeur des savanes du Sénégal et du Soudan, le jeune "affronte la froide rigueur du colonel Archinard, figure centrale de la conquête, et l'autorité morale du cardinal Lavigerie, porte-voix des cercles antiesclavagistes européens".

Entre le langage de l'Empire et celui de la croisade humanitaire, "il découvre que ces villages présentés comme des refuges peuvent aussi être des enclos, et que la marche vers l'émancipation est semée d'illusions, de compromis et de dangers".

"Sur les pistes brûlantes, dans les pirogues de la Casamance, dans les forts de brousse ou les salons parisiens, ses rencontres vont bouleverser ses certitudes. Entre journal intime et fausses dépêches de presse, ce carnet de bord met en scène un narrateur ni héros ni pur témoin, pris dans la zone grise où l'on croit servir une +bonne cause+ tout en fabriquant des récits rassurants", selon le document.

"(...) cette enquête va découvrir une réalité qui est plus complexe. Et cette histoire raconte aussi la difficulté de la presse, notamment de la presse indépendante", a indiqué l'auteur.

Il a ajouté avoir voulu, dans son ouvrage "Aline Sitoé Diatta, voix et contre-voix", replacer cette enquête dans son contexte historique, notamment pour les jeunes.

"Dans le choeur des voix de l'Histoire se tisse la mémoire d'Aline Sitoé Diatta, éclatée en une polyphonie de récits, d'échos et de silences. Depuis Tombouctou, ultime horizon de sa déportation, se déploie une fresque où croisent les voix de la résistance, du souvenir et du sacré. Aline - jeune femme investie d'une parole mystique et d'une force spirituelle hors du commun - devient le coeur battant de la résistance à la colonisation en Basse-Casamance", lit-on sur la quatrième de couverture de l'ouvrage.

Elle ajoute qu'entre légende et Histoire, "ces voix font résonner sa parole solitaire en un chant collectif où le temps colonial heurte la mémoire vive de la Casamance. Ce récit, librement inspiré de faits historiques, explore la résistance féminine, la puissance de la foi et la transmission orale au coeur d'un siècle en bascule".

"À travers cette histoire, j'ai voulu montrer une résistante par une foi indestructible, mais non violente et ouverte sur les autres spiritualités", a laissé entendre l'auteur.

Dans l'ouvrage "Ahmadou Bamba et les légions du dragon", il était question de montrer "un autre angle de vision" à partir du regard d'un non-croyant qui raconte l'histoire d'un croyant, a dit l'auteur.

" (...) un non-croyant très marqué par la séparation de l'Église et de l'État et qui réfléchit à comment un non-croyant laïc peut raconter l'histoire du sacré", a t-il fait savoir.

Il s'agit, selon lui, à travers cette trilogie, de transmettre ces histoires, qu'il a souvent recueillies via la transmission orale et écrite, à la jeune génération.

"J'ai aussi un autre projet très ambitieux qui me tient beaucoup à coeur, [...] il s'agit de l'histoire d'un jeune irlandais républicain catholique ayant fui la Grande Bretagne, puis la France, pour échouer sur les rives du Cayor", a indiqué Denis Virole. Il s'agit d'une histoire de guerre de 25 ans, qu'il a voulue entrelacer avec d'autres préoccupations.

Ancien consultant en réseaux et sécurité des systèmes d'information, Denis Virole est un passionné d'histoire.

Naturalisé sénégalais depuis 2015, il s'appuie sur des travaux universitaires, les documents d'archives, les rencontres et la mémoire orale pour raconter des destins croisés où s'entrelacent, empire, résistance et dignité.