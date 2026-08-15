Afrique: Afrobasket masculin U18 - Le Sénégal élimine le Mali et se qualifie en finale

15 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de l'Afrobasket masculin des moins de 18 ans (U18) en venant à bout du Mali, 55 à 51, samedi en demi-finale à Abidjan.

Les Lionceaux ont parfaitement entamé la rencontre en remportant le premier quart-temps (23-13), soit dix points d'avance.

Le Mali a toutefois réagi dans le deuxième quart-temps, remporté 16 à 11, permettant aux deux équipes de rejoindre la pause sur le score de 34 à 21 en faveur du Sénégal.

Au retour des vestiaires, le match est resté très disputé. Mais le Sénégal a réussi à remporter le troisième quart-temps (8-11). Le score est de 47 à 37 pour les Lionceaux.

Les dernières minutes du match ont ainsi été particulièrement tendues, le Mali revenant progressivement au contact.

Les Lionceaux ont néanmoins résisté à la pression et conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final, s'imposant de quatre points (55-51).

En finale, le Sénégal affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, prévue samedi à 18 heures GMT.

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