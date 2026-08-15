Sénégal: Kaolack - Opération de désinfection en prélude du Gamou de Médina Baye

Kaolack — La Brigade régionale d'hygiène de Kaolack (centre) a démarré, samedi à Médina Baye, une opération de lutte antivectorielle destinée à assainir les lieux de culte et les sites devant accueillir les pèlerins à l'occasion du Gamou, prévu le 25 août prochain.

"Aujourd'hui, nous démarrons les activités de lutte antivectorielle. Il s'agit du saupoudrage, de la destruction des gîtes larvaires, de la désinfection et de la désinsectisation", a expliqué le chef de la Brigade régionale d'hygiène de Kaolack, le capitaine Bou Touré.

Cette première phase concerne notamment les sites d'hébergement des pèlerins ainsi que la Grande Mosquée de Médina Baye.

Pour mener cette opération, a-t-il indiqué, la Brigade régionale d'hygiène a mobilisé cinq véhicules pick-up, une camionnette et 47 agents.

Selon le capitaine Touré, l'intervention vise principalement à éliminer les insectes présentant un intérêt médical et à prévenir les risques sanitaires liés à leur prolifération.

Il a précisé que l'opération va se poursuivre dans les autres foyers religieux de la localité qui vont célébrer le Maouloud.