Cote d'Ivoire: Transports terrestres - Déjà 81 motocyclistes tués durant le premier semestre 2026

Le Dg des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko, a choisi le 15 août 2026, l'amphithéâtre A du District autonome d'Abidjan, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, pour sensibiliser et informer les motocyclistes en général, et les agents et entreprises de livraison à moto en particulier, des réformes à venir visant à instaurer de l'ordre dans ce secteur.

Si le choix du site répond au fait que « de nombreux étudiants exercent dans ce secteur », les 81 motocyclistes morts dans des accidents de la route, selon la Préfecture de police d'Abidjan depuis le début de l'année, amènent le gouvernement à réagir conséquemment. Surtout que les objectifs de la Stratégie nationale de sécurité routière, qui avait pour ambition, depuis 2021, de réduire de 25 % le nombre de tués sur les routes, en passant de 1 600 à 1 200, ne sont pas encore atteints. Avec 1 300 morts, le DG des transports terrestres et de la circulation estime qu'il faut rapidement corriger le tir.

Oumar Sacko a tiré la sonnette d'alarme, d'autant que les données de l'Office de sécurité routière (Oser) indiquent que les motocyclistes sont responsables de 426 morts dans 4 531 accidents de la route dans lesquels ils sont impliqués, sur un total de 14 784 pour l'ensemble des engins roulants en 2025. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2023, année au cours de laquelle ils ont provoqué la mort de 261 personnes dans 2 963 accidents dans lesquels ils étaient cités, sur un total de 13 310 dans l'ensemble. En 2024, 364 morts sont imputables aux motocyclistes sur un ensemble de 13 000 accidents, tous engins confondus.

Lorsque l'on prend en compte les accidents n'ayant pas occasionné de blessure ni de mort d'homme, en 2024, les deux-roues sont impliqués dans 5 549 cas et les tricycles dans 1 201 cas. En 2025, ces chiffres sont respectivement de 5 583 et 1 126. De janvier à juillet 2026, ils s'établissent respectivement à 3 419 et 711. Et 900 motos ont été mises en fourrière.

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La recrudescence du non-respect de la mesure d'interdiction de circulation sur l'axe principal du boulevard Félix Houphouët-Boigny, anciennement VGE, ayant occasionné la mort de trois personnes durant les trois derniers mois, interpelle également le ministère des Transports et des Affaires maritimes. « Avant la fermeture de l'axe principal, de la descente du pont Félix Houphouët-Boigny au carrefour Ancien Koumassi, l'on enregistrait 15 à 20 accidents et trois à quatre morts par mois. Il y a trois mois, nous n'avions pas enregistré d'accident ni de mort depuis un an, depuis que la mesure avait été prise », a rappelé Oumar Sacko.

Des réformes...

En réaction, le patron des transports terrestres et de la circulation a annoncé qu'il serait bientôt mis fin à l'implication de la Préfecture de police d'Abidjan « qui avait été sollicitée à titre provisoire pour aider à la délivrance de certains documents administratifs, notamment l'immatriculation des engins ». Ces activités seront reversées au Guichet unique de l'automobile, a-t-il indiqué. Il a fait savoir que ce changement portera aussi sur une harmonisation des coûts de l'immatriculation sur l'ensemble du territoire national.

Sous peu, une licence sera nécessaire pour exercer en qualité de livreur. Selon Oumar Sacko, il s'agira, pour ses services, de s'assurer que le livreur est formé au mode de conduite adapté à son activité. C'est dans cette optique qu'une rencontre a été programmée avec les acteurs de ce domaine d'activité.

Le Dg des transports terrestres et de la circulation avait notamment à ses côtés : Souleymane Touré, Dg du Guichet unique automobile et Commissaire Kamagaté Mouhedine, chef de service adjoint au commissariat spécial de la voie publique à la Préfecture de police d'Abidjan.