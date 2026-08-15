Afrique: AfroBasket U18 - Le Sénégal décroche son ticket pour la finale, et le Mondial !

Le Sénégal a enfin fait sauter le verrou malien. Après deux désillusions face au Mali (en finale et en demi-finale de l'édition 2024) les jeunes Lionceaux ont cette fois renversé la vapeur en demi-finale de l'AfroBasket U18 ce samedi 15 aout 2026. Une victoire 55-51 synonyme de finale et de qualification pour la Coupe du Monde FIBA U19 2027.

Ce derby ouest-africain, très attendu, a livré du suspense jusqu'au bout. Les partenaires de Pape Moussa Diallo ont dominé une grande partie de la rencontre, s'appuyant notamment sur une défense hermétique qui a muselé Abdou Karim Diallo, l'un des atouts offensifs majeurs du Mali. Malgré un passage à vide en fin de match, les Sénégalais ont su garder la tête froide pour préserver leur avance.

Un début de match canon

Les Lionceaux ont frappé fort d'entrée, s'imposant 23-13 sur le premier quart-temps grâce à un jeu rapide en transition et une défense bien huilée, allant jusqu'à creuser un écart de 11 points. La domination s'est poursuivie au deuxième quart-temps, le Sénégal rejoignant les vestiaires avec 13 points d'avance (34-21), pendant qu'en face le Mali peinait à trouver le chemin du panier, limité à seulement huit points sur la période.

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À la mi-temps, les deux équipes affichaient un nombre égal de balles perdues (sept chacune), mais le Sénégal se montrait bien plus tranchant à côté, avec 37,93 % de réussite aux tirs contre seulement 24,44 % pour le Mali -- et ce, sans avoir inscrit le moindre tir à trois points.

Un troisième quart-temps sous l'impulsion de Mohamed Keita

Le Sénégal a conservé son avantage au retour des vestiaires (47-37), porté par une fin de période étincelante de Mohamed Keita, auteur d'un 5-0 personnel après une faute antisportive commise sur Mouhamed Badiane.

Dans le money time, le Mali a tenté un retour appuyé dans les cinq dernières minutes, forçant les Sénégalais à cravacher pour ne pas craquer. Les Lionceaux ont fini par tenir bon et s'imposent 55-51, mettant fin au règne du champion en titre malien.

Cette victoire ouvre à la fois les portes de la finale de l'AfroBasket U18 et celles de la Coupe du Monde FIBA U19 2027, qui se tiendra à Pardubice, en République tchèque.

Le nom de l'adversaire sénégalais en finale sera connu à l'issue de l'autre demi-finale, opposant la Côte d'Ivoire au Cameroun (18h).