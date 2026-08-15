Sénégal: Équipe nationale de foot - Patrick Vieira, les Lions et le projet « Vision 2030 »

Le suspense touche à sa fin. Sauf retournement de dernière minute, Patrick Vieira devrait être officiellement nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, en remplacement de Pape Thiaw.

Selon nos informations, l'ancien champion du monde 1998 devrait être présenté par la Fédération sénégalaise de football (FSF), au terme d'un processus marqué par l'examen de plusieurs candidatures.

À 50 ans, Vieira s'apprête ainsi à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière sur le continent africain, avec un projet qui serait baptisé « Patrick Vieira Vision 2030 ».

Un contrat de quatre ans et des objectifs précis

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Le technicien franco-sénégalais aurait trouvé un accord avec la FSF pour un contrat de quatre ans. Son salaire devrait se situer entre 35 et 45 millions de FCFA par mois, tandis que des objectifs sportifs précis lui auraient été assignés.

Parmi les principales missions figureraient une qualification pour la Coupe du monde 2030 et une place en finale de la CAN 2027. Des objectifs qui traduisent l'ambition de la Fédération de maintenir le Sénégal au sommet du football africain tout en préparant déjà l'avenir.

Pour Vieira, le défi sera de prendre en main une sélection qui sort d'un cycle particulier avec Pape Thiaw, vainqueur de la CAN et du CHAN. L'ancien milieu de terrain des Bleus devra rapidement imposer sa méthode et inscrire son projet dans la durée.

Un staff en construction

L'identité du futur staff reste encore à préciser. Des consultations seraient actuellement en cours pour constituer l'équipe qui accompagnera Vieira dans sa mission.

Le nouveau sélectionneur pourrait toutefois arriver avec plusieurs collaborateurs avec lesquels il a déjà travaillé lors de ses précédentes expériences. Christian Lattanzio, son adjoint historique, Kristian Wilson, chargé de la performance, et Matt Cook, préparateur physique, pourraient ainsi intégrer son staff. Si leur arrivée se confirme, Vieira s'appuierait donc sur un noyau de confiance tout en devant composer avec l'environnement technique sénégalais.

Une nouvelle ère pour les Lions

L'officialisation est même attendue mardi selon des sources non confirmées, devrait permettre à la FSF de tourner définitivement la page Pape Thiaw et d'ouvrir celle de Patrick Vieira. Pour l'ancien champion du monde 1998, l'enjeu sera désormais de transformer les promesses de « Vision 2030 » en résultats, avec la CAN 2027 et le Mondial 2030 comme premières grandes échéances.