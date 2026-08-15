Sénégal: Assomption à Saint-Louis - Marie, modèle de foi et d'obéissance

La communauté catholique de Saint-Louis a célébré, dans la ferveur, la fête de l'Assomption. À la paroisse Notre-Dame de Lourdes, les fidèles ont médité sur le sens de cette solennité qui célèbre la montée de Marie, corps et âme, au ciel.

La paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis a vibré au rythme de la fête de l'Assomption. La messe, marquée par une forte mobilisation des fidèles, s'est achevée par une procession vers la grotte Notre-Dame de Lourdes, où le « Magnificat » a été chanté dans une atmosphère de prière et de recueillement. Pour l'abbé Jules Bienvenu Bassène, vicaire de la paroisse, cette fête rappelle la place particulière de Marie dans la foi catholique.

« L'Assomption, c'est la montée corps et âme de Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu », explique-t-il. Selon lui, cette élévation constitue une récompense pour son humilité et son adhésion au projet divin. Le religieux revient notamment sur l'Annonciation, moment où Marie accepte la volonté de Dieu sans hésitation. « Elle n'a pas hésité. Elle a dit oui : si telle est la volonté du Seigneur, que tout se fasse pour moi comme il le dit », rappelle-t-il.

Un modèle pour les fidèles

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Pour l'Église catholique, Marie constitue ainsi un modèle de foi, d'obéissance, d'engagement et de loyauté. Son parcours est présenté aux fidèles comme une invitation à accueillir la volonté de Dieu et à vivre leur foi avec davantage de constance. L'abbé Bassène insiste toutefois sur la nature de la dévotion mariale. « On ne la considère pas comme une déesse, mais nous la considérons comme notre mère », précise-t-il. Marie est honorée comme celle qui a donné naissance à Jésus et participé à son éducation humaine.

La Vierge occupe également une place importante dans la prière des catholiques à travers son rôle d'intercession. Les fidèles lui confient leurs intentions, convaincus qu'elle peut les porter auprès de son fils Jésus. Le vicaire cite notamment les noces de Cana, où Marie intervient auprès de Jésus après avoir constaté le manque de vin. « Nous passons par elle, demandons son intercession pour qu'à notre place, elle puisse parler à son fils Jésus », souligne-t-il. À Saint-Louis, la célébration s'est ainsi prolongée par une procession jusqu'à la grotte Notre-Dame de Lourdes, dans une communion de prières et de chants, avant le « Magnificat », symbole de la confiance renouvelée des fidèles en Dieu.