Sénégal: Fête de l'Assomption - Le Vicaire appelle au dialogue de vie et à la cohésion sociale

Lors de la messe de l'Assomption célébrée le 15 août 2026 à la paroisse Saint-Jean-Paul-II de Linguère, le vicaire, l'abbé Clément Déthié Sarr, a invité les fidèles à redécouvrir la Vierge Marie comme mère des familles et des communautés.

Son homélie a insisté sur la disponibilité au projet de Dieu, le dialogue de vie et la valorisation des différences culturelles et religieuses comme sources de paix et de cohésion sociale.

La paroisse Saint-Jean-Paul-II a accueilli des fidèles venus de différents hameaux et villages environnants du département de Linguère. La chorale paroissiale a animé la liturgie par des chants dédiés à la Vierge Marie, donnant à la célébration une atmosphère de joie et de recueillement.

Le vicaire a rappelé que la Vierge Marie est un modèle de maternité spirituelle, protectrice et guide pour les foyers. Il a également exhorté les fidèles à imiter Marie dans sa disponibilité au projet divin. Il a toutefois réaffirmé que le centre de l'existence humaine doit être la rencontre et l'écoute mutuelle.

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Le vicaire, l'abbé Clément Déthié Sarr, a conclu son sermon par une prière pour l'ensemble de la communauté chrétienne du Djolof et d'ailleurs, appelant à l'unité spirituelle et à la solidarité face aux défis contemporains.

Certains fidèles ont exprimé leur émotion. C'est le cas de René Diatta : « Le message du vicaire nous rappelle que Marie est une mère pour tous et que nous devons vivre dans la paix malgré nos différences. » « Le dialogue de vie est essentiel dans notre région où cohabitent plusieurs cultures et religions », ajoute une jeune paroissienne.

Au-delà de la dimension liturgique, la célébration de l'Assomption à Linguère a été un moment de communion et de fraternité. Elle a renforcé la conviction que la foi peut être un vecteur de paix et de cohésion sociale dans le Djolof.